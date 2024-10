China Eastern Airlines Inaugura il Volo Diretto tra Milano Malpensa e Xi'an

Alle ore 20:28 (ora italiana), il volo MU 5013 di China Eastern Airlines è atterrato a Milano Malpensa, segnando l’apertura ufficiale del primo collegamento diretto tra Xi'an e Milano. Questa rotta, attiva tre volte alla settimana, rappresenta un'importante novità per potenziare gli scambi economici e culturali tra Italia e Cina, consolidando i già solidi legami commerciali tra i due Paesi. Xi'an, antica capitale e punto di partenza della Via della Seta, oggi si configura come un centro nevralgico di commercio e tecnologia, mentre Milano continua a essere il cuore economico d’Italia.



L’On. Naike Gruppioni, membro della Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera dei Deputati, ha sottolineato l'importanza della Cina come partner strategico per l'Italia: “La Cina è un nostro partner fondamentale. Ci sentiamo molto vicini alla Cina e avere l'occasione di poterla visitare è essenziale per i nostri studenti, i nostri giovani e la nostra popolazione”.



Il nuovo volo diretto offre non solo un’opportunità di business per imprenditori e professionisti, ma anche la possibilità di promuovere il turismo tra i due Paesi. I viaggiatori potranno ora esplorare le meraviglie storiche di Xi'an, tra cui l’esercito di terracotta, facilitando al contempo i flussi commerciali tra due importanti hub economici. La rotta rafforza la rete di collegamenti internazionali di China Eastern Airlines, portando il numero di destinazioni raggiungibili da Xi'an a quota 83.



Diana De Marchi, consigliera del Comune di Milano e della Città Metropolitana, ha celebrato la lunga sinergia tra Milano e la Cina: “Questi collegamenti favoriscono legami culturali e sociali. La città di Milano vuole continuare su questa strada comune e ribadisce il suo impegno”.



La scelta di Xi'an come destinazione diretta da Milano testimonia la crescita del mercato cinese e la volontà di favorire una maggiore cooperazione tra le due realtà economiche. Giulio Gallera, Presidente della Commissione Speciale PNRR, ha ribadito l’importanza del volo per rafforzare i legami tra Lombardia e Cina: “L'apertura del volo diretto Milano-Xi'an è un ponte forte tra la Lombardia e la Cina, che rafforza i rapporti commerciali e istituzionali fra due realtà economicamente forti”.



Il 2024 segna inoltre il 20º anniversario della partnership strategica tra Cina e Italia. Proprio in questo contesto, il governo cinese ha esteso la politica di esenzione dal visto per facilitare i viaggi, rendendo più accessibile l’interscambio tra i due Paesi.



Maria Rosa Azzolina, Presidente dell’Istituto Italo Cinese, ha espresso soddisfazione per l’apertura del volo diretto, sottolineando la rapidità con cui è stata realizzata la rotta: “Annunciato lo scorso anno in una conferenza in Lombardia, è stato attuato in soli dodici mesi. Amo molto la città di Xi'an e invito tutti a visitarla”.



Yuyan Jiang, in rappresentanza della China Eastern Airlines, ha sottolineato l'importanza strategica di questa nuova tratta: “L'avvio di questa linea riveste un ruolo fondamentale nella politica, nell’economia e nella cultura dell’Europa e della Cina”.



A presenziare all’evento in rappresentanza delle istituzioni cinesi, He Wenquan, membro permanente del Comitato del Partito Comunista Cinese del Comune di Xi'an e Cai Jingmao, vice Direttore Generale della filiale north-west di China Eastern Airlines.