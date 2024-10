La Bottega degli Gnomi di Borgo Vittoria compie 30 anni!

Grande festa sabato 5 ottobre in Via Coppino 139/A a partire dalle 16 in erboristeria un evento speciale per Lorena Comollo (erborista e naturopata) titolare dell'attività che da decenni è un punto di riferimento nel settore.

La bottega è un riferimento per chi cerca benessere, cosmetica naturale per la persona, detergenti bio per la pulizia della casa, tisane, integratori, fiori di Bach, oggettistica e tanto altro. L’occasione non sarà solo una celebrazione di questo importante traguardo, ma anche un'opportunità unica per i clienti, vecchi e nuovi, di usufruire di promozioni e sconti esclusivi. Scopriamo di più su questo negozio iconico e su come partecipare alla festa!

30 anni di commercio di vicinato al servizio del benessere

La Bottega degli Gnomi non è solo un negozio, ma un simbolo del commercio di vicinato che continua a prosperare grazie alla passione e alla professionalità di Lorena Comollo. Da 30 anni, Lorena offre ai suoi clienti un servizio basato su competenza, consulenza e un profondo legame con la comunità di Borgo Vittoria. La sua esperienza in campo erboristico ha reso la Bottega un punto di riferimento per chi cerca soluzioni naturali per la salute e il benessere.

Cosa rende speciale La Bottega degli Gnomi?

Consulenze personalizzate: ogni cliente viene ascoltato e consigliato nel dettaglio per trovare il prodotto più adatto alle sue esigenze.

Ampia scelta di prodotti naturali: dalle creme per il viso e il corpo ai rimedi erboristici, il negozio offre soluzioni naturali e di qualità.

Atmosfera accogliente: l’ambiente del negozio è curato nei minimi dettagli, con decorazioni originali e un tocco "fatato" che incanta chiunque vi entri.

Carmela Ventra, amministratrice del Gruppo Facebook “Io Compro in Borgo Vittoria” afferma: “In un’epoca in cui i grandi marchi dominano il mercato, è importante ricordare il valore del commercio locale. Negozi come La Bottega degli Gnomi offrono più di semplici prodotti: offrono esperienze personalizzate e un rapporto umano che non può essere replicato dalle grandi catene. La professionalità e l’attenzione ai dettagli di Lorena hanno garantito la sopravvivenza e il successo del suo negozio in un mercato sempre più competitivo”

Promozioni e sconti imperdibili per l’anniversario

In occasione dei 30 anni di attività, La Bottega degli Gnomi ha preparato una serie di promozioni e sconti esclusivi per ringraziare la sua affezionata clientela e attrarre nuovi visitatori. Sabato 5 ottobre, dalle ore 16, i partecipanti potranno approfittare di occasioni imperdibili sui prodotti più amati e scoprire le ultime novità in ambito di benessere e cura della persona.

Dettagli delle promozioni

Durante la festa, i clienti potranno usufruire di:

Sconti fino al 25% su una vasta gamma di prodotti selezionati.

Buoni sconto per acquisti futuri, validi fino al 30 novembre.

Consulenze gratuite su prodotti erboristici e soluzioni naturali per il benessere.

Oltre agli sconti, ci sarà anche un’atmosfera di festa con musica, aperitivi e piccole sorprese per tutti coloro che decideranno di partecipare.

La festa: un’occasione per conoscere e sostenere il commercio di vicinato

La celebrazione del trentennale de La Bottega degli Gnomi non è solo un momento di festa, ma anche un’opportunità per riflettere sull’importanza di sostenere il commercio locale. Partecipando all'evento, si ha la possibilità di conoscere da vicino una realtà che ha saputo resistere alle sfide del tempo grazie alla passione e alla dedizione di Lorena, un’esempio di come l’imprenditoria femminile possa lasciare un’impronta significativa sul tessuto commerciale del quartiere.

Perché partecipare?

Scopri prodotti di qualità: avrai l’opportunità di provare prodotti naturali selezionati con cura.

Supporta il commercio locale: sostenere i negozi come La Bottega degli Gnomi aiuta a mantenere viva la comunità e a favorire l’economia locale.

Goditi una festa in compagnia: Un’occasione per incontrare altre persone, scambiare esperienze e trascorrere un pomeriggio diverso dal solito.

Non perdere l’occasione di partecipare a questo evento speciale! Sabato 5 ottobre, dalle ore 16 in Via Coppino 139/A, vieni a festeggiare con noi i 30 anni di attività de La Bottega degli Gnomi e approfitta delle promozioni esclusive.

Informazioni e contatti

Erboristeria “La Bottega degli Gnomi”

Via Michele Coppino 139/a – Torino

Telefono: +39 011 216 1529

e-mail: bottegadeglignomilor@gmail.com

Facebook: alla pagina Erboristeria la bottega degli gnomi