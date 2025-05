Festa Agricola in sella per le vie di Prarostino

Un giro in vespa o in bici tra le attività proposte in occasione della Festa Agricola di Primavera a Prarostino. L’iniziativa, organizzata dal Gruppo Alpini locale, in collaborazione con le associazioni prarostinesi, si terrà domani, sabato 3, e domenica 4 maggio.

Si inizierà domani sera, alle 21, con lo spettacolo ‘Jenny Cardon 1917-1945, staffetta di libertà e di giustizia’ realizzato dal Gruppo Teatro Angrogna nella Sala del Teatro della Chiesa Valdese in via E. Monnet 4.

Per tutta la giornata di domenica in piazza della Libertà a San Bartolomeo, capoluogo di Prarostino, si potrà visitare il mercatino, la fiera degli animali e la mostra fotografica sulla Resistenza, aperta lo scorso 25 aprile. All’inaugurazione della festa prenderà parte il presidente del Consiglio Regionale del Piemonte Davide Nicco.

Una novità sarà la mostra di auto d’epoca ‘Sotto al Faro’, dove collezionisti e appassionati potranno esporre le proprie auto. Per motivi organizzativi è gradita la prenotazione.

Alle 9 l’appuntamento è per ‘Prarostino in Vespa’: alle 10,30 si partirà per il giro turistico, con aperitivo lungo il percorso e ritorno in piazza della Libertà alle 12.

Sempre alle 10,30 si proporrà un’attività di piantagione delle patate dedicata ai bambini.

Alle 14,30 ci sarà il ritrovo al Giardino delle Staffette Partigiane di San Bartolomeo per l’attività ‘Famiglie in bicicletta’, a cura dell’associazione SportivaMente. Da lì si partirà per un giro in bici con arrivo alla borgata Allamanda, per una merenda insieme.

Nel pomeriggio sono previste anche le prove di tiro con la balestra al pomeriggio, a cura della Compagnia Balestrieri di Roccapiatta, e i balli occitani ‘Bal folk’.

Per le prenotazioni i numeri di riferimento sono: 348 0604104 o 338 2399931.