Sarà Torino ad ospitare l’edizione 2025 di IOD Industrial Opportunity Days

Si terrà a Torino, dal 12 al 13 giugno 2025, la prossima edizione di Industrial Opportunity Days, evento organizzato ogni due anni da ILO Network Italia[1], organismo che riunisce prestigiose realtà nell’ambito della ricerca scientifica. L’appuntamento è rivolto alle piccole e medie imprese interessate a partecipare a gare di appalto e a rientrare così tra i possibili fornitori di laboratori e centri di R&S nazionali e internazionali.

L’esito positivo della candidatura, presentata congiuntamente da Camera di commercio di Torino e Ceipiemonte nel mese di aprile, è stato annunciato ieri sera a Trieste, a conclusione del Big Science Business Forum, evento internazionale di incontro tra infrastrutture della ricerca, laboratori scientifici e industria in Europa. Al Big Science Business Forum di Trieste il Piemonte ha preso parte con 6 imprese espositrici e una ventina di aziende rappresentate all’interno dello stand collettivo.

“Ringraziamo ILO Network Italia per questa valorizzazione del territorio piemontese e delle competenze del suo sistema imprenditoriale e della ricerca: per noi questa assegnazione rappresenta un importante riconoscimento del lavoro svolto finora nell’accompagnamento alle imprese nella partecipazione alle gare internazionali, soprattutto attraverso il progetto Tender - afferma Guido Bolatto, Segretario Generale della Camera di commercio di Torino – Per le nostre imprese è una straordinaria opportunità per ampliare mercati e aggiudicarsi commesse: il valore dei bandi di gara e delle call proposte dalle BSO – Big Science Organizations – raggiungerà nei prossimi 5 anni i 10 miliardi di euro”.

“L'assegnazione degli Industrial Opportunity Days 2025 a Torino rappresenta un ulteriore riconoscimento dell'impegno pluridecennale di Ceipiemonte nel supporto alle aziende piemontesi per l'accesso ai tender internazionali, svolto su incarico della Camera di commercio di Torino e delle altre Camere di Commercio piemontesi - dichiara Stefano Nigro, Direttore Generale di Ceipiemonte - È un impegno costruito su un lavoro quotidiano e costante, che ha permesso, negli ultimi tre anni, di segnalare oltre 500 opportunità di business internazionali alle nostre imprese, ma che ha visto anche l’organizzazione a Torino di eventi che, per la prima volta in Europa, hanno coinvolto le principali Agenzie delle Nazioni Unite e dell’Unione Europea nella presentazione delle opportunità di procurement internazionale. La partecipazione al Big Science Business Forum 2024 si inserisce strategicamente in questo contesto: infatti, solo nell'ultimo anno, le aziende piemontesi che seguiamo hanno vinto appalti per oltre 2 milioni di euro, metà dei quali provenienti dalle grandi infrastrutture di ricerca europee”.

“ILO Network Italia è lieto dell’iniziativa promossa dalla Camera di commercio di Torino e dal Ceipiemonte - commenta Corrado Perna dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e coordinatore di INI. - Auspichiamo che altre Camere di Commercio seguano l'iniziativa Industrial Opportunity Days 2025 perché il loro supporto contribuirebbe a rendere più capillare la partecipazione di aziende italiane alla realizzazione delle grandi infrastrutture di ricerca internazionali”.

In due giornate, il 12 e 13 giugno 2025, l’evento torinese presenterà alle aziende italiane un quadro aggiornato dei programmi d’investimento previsti nei prossimi anni dai principali laboratori europei ed italiani in ambito di Big Science e le relative occasioni di business. Si tratta di un momento imperdibile per incontrare di persona i rappresentanti dei laboratori scientifici europei e per approfondire le opportunità di commesse e di collaborazione che tali centri offrono: prevista a questo proposito una specifica sessione dedicata agli incontri btob tra PMI e laboratori.

Nell’ultima edizione di IOD 2023, che si è tenuta a Napoli, hanno preso parte numerosi centri di ricerca, tra cui il Centro Italiano Ricerche Aerospaziali – CIRA, Ministero dell'Università e della Ricerca, CERN, ENEA, Fusion for Energy, INAF, ESRF, ISTP - CNR DTT Project, European Spallation Source, Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Torino.

Progetto Tender

Finanziato dalla Camera di commercio di Torino, dalla Camera di Commercio di Cuneo e dalla Camera di commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, e gestito dal Ceipiemonte, il progetto mira ad orientare e accompagnare le aziende piemontesi nell'individuazione di opportunità di business partecipando a gare d’appalto internazionali, bandite all’interno dell’Unione Europea o nell’ambito di programmi finanziati da Organismi Internazionali, Banche Multilaterali di Sviluppo e di cooperazione UE con Paesi terzi.

Oltre a questo, a partire dal 2020 nell’ambito di Tender sono stati realizzati interventi mirati, finalizzati ad illustrare i progetti e il procurement dei Grandi Laboratori Scientifici con il coinvolgimento di oltre 200 aziende sia piemontesi sia italiane. Negli incontri organizzati da Tender su questi temi, sono stati coinvolti i più prestigiosi centri di ricerca quali i Laboratori Nazionali del SUD (LNS), l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Torino, i Laboratori Nazionali del Gran Sasso, l’INRiM - Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica di Torino, CERN, e molti altri centri internazionali.

In generale, il progetto Tender ha conseguito ottimi risultati nel triennio 2022-2024: oltre 700 le segnalazioni di gare rivolte alle aziende, oltre 100 (circa 120) le offerte di gara presentate, una ventina gli appalti aggiudicati. Il valore complessivo delle aggiudicazioni ha raggiunto finora i 2 milioni di euro.

Big Science Business Forum

Si chiude oggi a Trieste il Big Science Business Forum, congresso orientato al business, focalizzato sull'alta tecnologia e sull'innovazione. Quella di quest’anno è stata la terza edizione, la prima italiana, dopo quelle di Copenaghen e Granada, dove più di 1000 delegati provenienti da più di 500 organizzazioni e 30 Paesi si sono riuniti per confrontarsi sulle prospettive e le opportunità di business legate al Big Science Market.