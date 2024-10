La “Rowing for Paralympic Games” diventa maggiorenne: all'Armida la grande festa del canottaggio per tutti

Un'importanza ricorrenza sta interessando la Società Canottieri Armida di Torino: diventa maggiorenne, infatti, la “Rowing for Paralympic Games”, tradizionale regata di canottaggio dedicata ad atleti disabili. Da questa mattina a domani pomeriggio, la sede della società nel parco del Valentino (viale Virgilio 47) ospiterà oltre 300 partecipanti provenienti da tutta Italia e anche dall'etero, con presenze dall'Inghilterra, dall'Irlanda e dalla Scozia.

Sport per tutti

Nel corso degli anni, la manifestazione si è evoluta consacrandosi come un punto di riferimento nazionale e internazionale dello sport per tutti: insieme agli atleti agonisti del pararowing che si stanno già preparando all'appuntamento con le Paralimpiadi di Los Angeles 2028, infatti, gareggeranno sul Po anche persone che remano per portare avanti un percorso educativo-relazionale o semplicemente per il proprio benessere e divertimento. Per questa ragione, alla collaborazione della Federazione Italiana Canottaggio e della FISDIR Federazione Italiana Sport Disabilità Intellettive Relazionali si sono aggiunte quelle con il mondo Special Olympics e con il movimento IMAS International Mixed Ability Sports.

La consacrazione internazionale

La consacrazione internazionale è arrivata anche dall'assegnazione dei prossimi Virtus Global Games invernali (le “Olimpiadi” degli atleti con disabilità intellettive) per quanto riguarda il canottaggio indoor, che si disputeranno ad ottobre 2025 pochi giorni prima della 19° Rowing for Los Angeles. A Torino, si sfideranno al remoergometro (o “vogatore”) i migliori atleti del mondo, compresi i campioni dell'Armida Andrea Appendino, Marta Casetta, Margherita Merlo e Lorenzo Sforza, già protagonisti con diverse medaglie a Vichy (Francia) e a Zakopane (Polonia) nel 2024.

La Nazionale di Pararowing a Torino

L'occasione sarà anche valida per vedere all'opera gli atleti della Nazionale Italiana di Pararowing he hanno partecipato alle recenti Paralimpiadi di Parigi nel 4 Con PR3 Misto ottenendo il 6° posto finale: si tratta di Carolina Foresti, Marco Frank e Greta Elizabeth Muti. Insieme a loro ci saranno anche tre elementi della Nazionale Giovanile PR3, ovvero Mariam Afgey, Luca Conti e Igor Zappa.