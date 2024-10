Nel golfo Borromeo tre giorni con Gente di lago e di fiume FOTO E VIDEO

Saranno circa 150 le casacche bianche, tra chef locali e chef internazionali, che sull'Isola Pescatori domenica 13 ottobre regaleranno show cooking e momenti gastronomici di alto livello in quella che sarà la giornata clou di Gente di Lago e di Fiume, il festival voluto e organizzato dal 2018 dall’omonima associazione culturale con lo scopo di parlare alle persone appassionate di cibo e territorio nonché ai professionisti del settore, e di difendere, valorizzare e promuovere il lago, il pesce che vi si pesca e le professioni ad esso legate. Un momento per fare festa, ma anche e soprattutto per sensibilizzare giovani, adulti e istituzioni.

La giornata clou di Gente di Lago e di Fiume, che si svolgerà da sabato 12 a martedì 15 ottobre, sarà domenica 13 ottobre quando sull'isola Pescatori gli chef chiamati a raccolta da tutta Italia e dal mondo, tra cui oltre venti chef stellati mescolati a giovani promesse e professionisti di lungo corso, lavoreranno gomito a gomito immersi in un’atmosfera vivace, leggera, di condivisione, simpatia, fuori dalle logiche competitive. Vi saranno anche chef di Singapore che si cimenteranno in un piatto a base di pesce siluro, che sarà il piatto simbolo di questa edizione del festival: “La scelta è caduta su Singapore per affinità, non esplicitamente territoriali ma di pensiero - ha spiegato Marco Sacco, chef stellato e promotore del festival, durante la conferenza stampa di presentazione - Anche loro vivono su un’isola che si confronta con limiti e grandi potenzialità, come facciamo noi sul nostro territorio. Loro hanno trasformato il limite in virtù, creando un ponte che include e trasforma la cucina asiatica e quella indiana: la loro è realmente una cucina fusion e porteranno da noi questo approccio”.

Sull’Isola gli chef ospiti si cimenteranno, assieme ai colleghi locali, proponendo piatti della tradizione rivisitati con estro, capacità e fantasia. Da quest'anno gli imbarchi per l'isola saranno da Baveno e da Stresa e sull'isola, oltre alle degustazioni, vi saranno momenti musicali e spettacoli acrobatici sull'acqua. Già tutti esauriti i biglietti per accedere all'isola e alla manifestazione.

Quest'anno il festival sbarcherà anche a Verbania sabato 12 ottobre, con la serata dedicata alla Mixology e al buon bere: dalle 18.00 i bar e i ristoranti aderenti offriranno ai partecipanti cocktail e piatti in abbinamento. I biglietti per il sabato sera a Pallanza sono ancora disponibili sul sito del festival a 20 euro.

Sempre sull'isola lunedì 14 ottobre dalle 10.00 alle 15.00 vi saranno dibattiti scientifici e approfondimenti, mentre alle 13.00 gli chef dell'associazione Gente di Lago e di Fiume proporranno "Guendaline in festa all'Isola", una degustazione alla quale potranno partecipare tutti coloro in possesso del braccialetto del giorno procedente.

Gli chef partecipanti al festival sull'isola sbarcheranno poi sulla terraferma domenica 13 ottobre e lunedì 14 ottobre: al Piccolo Lago di Mergozzo saranno protagonisti di “A cena con gli chef”: nel giardino del ristorante gli ospiti potranno godere di prelibatezze non solo d’acqua dolce. L’incasso di queste cene (biglietti in vendita sul sito dell'associazione) sarà interamente devoluto da Gente di Lago e di Fiume a iniziative di promozione e valorizzazione della cultura d’acqua dolce.

Al teatro Il Maggiore di Verbania, infine, l’incontro di chiusura, martedì 15 ottobre, sarà dedicato ai giovani, affettuosamente chiamati “avannotti” (come i piccoli dei pesci), molti dei quali devono ancora definire il loro percorso professionale e possono trarre ispirazione e orientamento dagli incontri che si susseguiranno per tutta la mattinata.

Il festival vedrà la partecipazione degli studenti dell'istituto Maggia di Stresa, sia quelli degli indirizzi di cucina e sala, ma anche quelli del corso di marketing che insieme a una quarantina di blogger invitati alla manifestazione, racconteranno tramite post e storie social i tre giorni di Gente di Lago e di Fiume.