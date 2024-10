Contemporanea Film Festival 2024: la terza edizione in memoria di Lina Wertmüller

Da martedì 8 a sabato 12 ottobre, torna Contemporanea International Film Festival, il festival di cinema e arti visive dedicato agli sguardi delle donne.

Registe, artiste, attrici saranno protagoniste di incontri, proiezioni, rassegne e di un concorso internazionale dedicato ai talenti emergenti, la cui presidente di giuria quest’anno è la regista americano-belga Jessica Woodworth.

Il simbolo di questa terza edizione è un'icona del cinema italiano nel mondo: Lina Wertmüller. A ricordarla, nel corso della serata inaugurale, sarà la celebre attrice spagnola Ángela Molina, musa di Luis Buñuel, che l’ha lanciata nel panorama internazionale con il film “Quell’oscuro oggetto del desiderio”. Da allora, l’attrice ha lavorato con maestri del cinema come Pedro Almodóvar in “Carne trémula” e “Gli abbracci spezzati”, Ridley Scott, Bigas Luna e molti altri. In Italia ha collaborato con registi del calibro di Gillo Pontecorvo, Elio Petri, Liliana Cavani,i fratelli Taviani,Giuseppe Tornatore e Marco Bellocchio.

Durante la serata d’apertura, che si terrà per la prima volta al Cinema Massimo per consolidare la storica collaborazione tra Distretto Cinema e Museo Nazionale del Cinema, Molina condividerà i ricordi legati a Lina Wertmüller, presentando la proiezione di “Un complicato intrigo di donne, vicoli e delitti”, film che le valse il David di Donatello come Miglior attrice protagonista e il Nastro d'argento come Miglior attrice straniera. L’omaggio alla regista proseguirà il 9 ottobre al Cinema Monterosa con la proiezione del suo classico del 1973,“Film d’amore d’anarchia”.

Gli incontri



Non solo cinema: il festival offre anche un ricco programma di incontri che esplorano temi che spaziano dalla letteratura al teatro, fino alle nuove tecnologie. Quest’anno si tornerà a esplorare le frontiere dell’innovazione con un incontro sulle nuove tecnologie nel cinema. Simone Arcagni, critico cinematografico esperto in nuovi media, si confronterà con Laura Mirabella, Chief Marketing Officer di Vision Distribution, e Gloria Puppi, fondatrice di Read My Script.

Il festival darà anche spazio a tematiche di salute e consapevolezza. Dopo l’incontro dello scorso anno dedicato alla prevenzione del cancro al seno, quest’anno si parlerà di endometriosi. L’attrice Chiara Martegiani, protagonista della serie Prime Video “Antonia”, condividerà la sua esperienza sul tema in un dialogo con Chiara Benedetto, direttrice di Ginecologia alla Città della Salute di Torino e presidente della Fondazione Medicina a Misura di Donna.

In occasione del centenario della scomparsa di Eleonora Duse, definita “la divina” e considerata una delle più grandi attrici teatrali della Belle Époque, il festival le renderà omaggio con la proiezione di “Cenere” di Febo Mari, unico film in cui la Duse recitò, contribuendo anche all'adattamento.

Tra le ospiti del festival, la regista Jessica Woodworth, autrice di film presentati ai più importanti festival del mondo, da Venezia al Sundance; la regista Ilaria Freccia, che presenterà al pubblico il suo documentario“La rivoluzione siamo noi. Arte in Italia 1967-1977”, accompagnata dal fotografo Paolo Mussat Sartor; l’attrice Eleonora Giovanardi, co-fondatrice del collettivo femminile Amleta, che esporrà i risultati di una mappatura sulla presenza femminile nei teatri italiani. Inoltre, Domizia De Rosa, presidente di Women in Film, Television & Media Italia, parteciperà a un incontro sulla parità di genere nell’industria cinematografica, insieme alla produttrice Pilar Saavedra Perrotta e a Beatrice Gulino di Teodora Film.

Lungometraggi

“Sguardi contemporanei” volge lo sguardo al futuro. Tra i lungometraggi in programma spiccano documentari firmati da alcune delle registe più promettenti del panorama italiano: Virginia Bellizzi con “Oltre la valle” e Vanina Lappa con “Nessun posto al mondo”. Tra le ospiti del festival, la regista Ilaria Freccia presenterà il suo documentario “La rivoluzione siamo noi. Arte in Italia 1967-1977”, accompagnata dal fotografo Paolo Mussat Sartor.

Anche quest’anno, il Festival scommette sulle nuove generazioni. I due concorsi di questa edizione (Concorso internazionale e Concorso italiano) saranno dedicati alle registe emergenti e porteranno sullo schermo 24 cortometraggi provenienti da tutto il mondo.

Per info e programma: www.contemporaneafilmfestival.com