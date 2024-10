La prevendita di Memebet raggiunge 400.000 dollari: perché i trader investono nella nuova meme coin

Mentre il mercato delle criptovalute rallentava, la prevendita del token Memebet ($MEMEBET) ha continuato a crescere, raggiungendo 350.000$ in finanziamenti e poi ieri 400.000$.

Il progetto, che trasforma le meme coin in valute per scommesse nel nascente settore del GambleFi, sembra destinato a diventare una risorsa fondamentale, soprattutto in un momento di volatilità di mercato che ha causato forti cali nei prezzi degli asset.

Quando il casinò su Telegram sarà attivo, i possessori di meme coin potranno scommettere utilizzando Dogecoin ($DOGE), Shiba Inu ($SHIB), Bonk ($BONK), Floki ($FLOKI) e Pepe ($PEPE), con altre che verranno aggiunte. Gli utenti potranno depositare questi asset per giocare al casinò, alle slot machine e scommettere sugli eventi sportivi tramite la piattaforma Memebet Casino.

Per aiutare le meme coin a consolidarsi nel mondo del gaming Web3, gli investitori interessati possono acquistare il token nativo del progetto, $MEMEBET, al prezzo attuale di $0,0255. Tuttavia, con l’avvicinarsi della settima fase di finanziamento, che scatterà tra meno di 24 ore, il prezzo del $MEMEBET salirà a $0,0256 per i nuovi investitori.

Il lancio di un missile iraniano contro Israele ha aumentato le tensioni geopolitiche, spingendo il mercato in una fase di incertezza. Di conseguenza, l'oro ha toccato quota $2.673, mentre il petrolio è salito fino a $72 al barile martedì.

Bitcoin, invece, non è ancora riuscito a dimostrarsi un rifugio solido, scendendo a $60.164 prima di risalire a $61.893 mercoledì. Anche l'open interest su Bitcoin è calato di circa $1 miliardo, mentre Ethereum ($ETH) ha perso circa $650 milioni.

The recent sell off has caused $1B+ in Open interest to be wiped on #Bitcoin.$ETH lost about $650M in OI.



Most other alts also lost 5-10% of their respective Open Interest. Meme coins got hit especially hard, retracing the entire recent move. pic.twitter.com/EoKRntuORR

