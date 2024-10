58 alloggi per le famiglie in difficoltà nell'area Veglio: fine lavori a novembre 2025

Termineranno nel novembre 2025 i lavori di costruzione di 58 alloggi per famiglie in difficoltà nell'area Veglio: a fornire la data l'assessore alle Politiche Sociali Jacopo Rosatelli, su sollecitazione della consigliera del M5S Valentina Sganga.

L'amianto

Il cantiere nell’ex sito industriale dismesso sul territorio della Circoscrizione 5 aveva infatti subìto un’interruzione nei mesi scorsi, necessaria per effettuare una bonifica ambientale degli oltre 12mila metri quadrati in seguito al ritrovamento di tracce di amianto nel terreno, che non erano emerse dalle analisi eseguite in fase di avvio.

Ultimata la bonifica, gli interventi per la costruzione del nuovo edificio sono ripresi a luglio 2024. "I lavori- ha chiarito Rosatelli - procedono come da cronoprogramma: la fine è prevista a novembre 2025". "Regolarmente - ha aggiunto - vengono effettuati dei campionamenti su falde acquifere, aria e sulla presenza di amianto: i risultati vengono inviata dal Comune con una cadenza di 15-60 giorni".



Investimento da 16 mln di euro

L'investimento sull'area Veglio è di 16 milioni e mezzo di euro, interamente finanziati con fondi Pnrr, che permetterà di ridare vita a uno spazio da tempo inutilizzato per aumentare l’offerta residenziale per persone e famiglie in difficoltà. 58 le unità abitative che verranno realizzate, di diverse tipologie e metrature, per un totale di 146 posti letto, oltre a spazi destinati a servizi e aree di socializzazione aperte al quartiere.



Il commento





"La riqualificazione di ex aree industriali in spazi abitativi - ha replicato Sganga - è fondamentale per incrementare l’offerta di case, ma è altrettanto essenziale che i lavori di bonifica siano eseguiti con la massima attenzione". "I cittadini esprimono preoccupazioni legittime riguardo alla qualità dell’aria e alla loro salute: un monitoraggio rigoroso delle operazioni è indispensabile" ha concluso la capogruppo del M5S.