Il bancomat di Bobbio Pellice è salvo: Intesa Sanpaolo non lo chiuderà [FOTO]

La manifestazione di stamattina in difesa del bancomat di Bobbio Pellice ha richiamato oltre 100 partecipanti. In piazza sindaci del Pinerolese, rappresentanti dei sindacati, politici di Città Metropolitana, Regione e Parlamento e l'Uncem, compagna del Comune in questa battaglia.

La protesta è stata un'occasione per rivendicare l'importanza di prestare attenzione ai territori montani e di fare rete tra Comuni.

Alla fine degli interventi il sindaco Mauro Vignola ha comunicato che la mobilitazione di questi giorni ha ottenuto i suoi effetti: "Ci siamo incontrati con Intesa Sanpaolo e la banca ha deciso di non chiudere il bancomat".