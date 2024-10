Rivoli celebra i 60 anni di gemellaggio con Montélimar e Ravensburg

Si sono concluse domenica 6 ottobre a Montélimar le celebrazioni per il 60° anniversario del gemellaggio tra Rivoli, Montélimar (Francia) e Ravensburg (Germania), un traguardo che sottolinea l’importanza di questa storica relazione fra le tre città europee.

Il sindaco di Rivoli, Alessandro Errigo, accompagnato da una delegazione della città composta dal Presidente del Consiglio Comunale Paolo De Francia e dall’assessore ai Gemellaggi Dorotea Gribaldo, ha partecipato alle cerimonie ufficiali su invito del sindaco di Montélimar, Julien Cornillet, insieme a Daniel Rapp, sindaco di Ravensburg. Le celebrazioni, organizzate dal presidente del comitato di gemellaggio André-Bernard Orset e dal vicepresidente Jean-Claude Humbert, hanno segnato un momento di rilevanza storica e simbolica per le tre città.

Durante la cerimonia ufficiale di sabato 5 ottobre, svoltasi in Place de l’Europe, il sindaco Errigo ha espresso profonda gratitudine per l’opportunità di rinnovare il patto di fratellanza che unisce Rivoli, Montélimar e Ravensburg dal 1963. "Rinnovare un legame che ha resistito alla prova del tempo è motivo di immenso orgoglio e responsabilità. Questi momenti non sono soltanto cerimoniali, ma simbolizzano il nostro impegno a costruire ponti sempre più solidi tra le nostre comunità e a promuovere uno spirito di fratellanza che ci proietti verso il futuro", ha dichiarato il sindaco Alessandro Errigo.

Le celebrazioni sono proseguite domenica 6 ottobre con l'inaugurazione della "Promenade delle città gemellate" lungo il fiume Roubion, dove è stata intitolata una panchina alla città di Rivoli, in segno dell'amicizia e della collaborazione duratura tra le città gemellate.

Questo anniversario rappresenta un’occasione per ricordare l’importanza di legami internazionali che superano i confini geografici e politici, promuovendo valori di unità, solidarietà e cooperazione tra popoli.