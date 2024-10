No Tav, disordini nel corso della notte: sgomberato il presidio "San Giuliano" sui terreni espropriati

E' stata una notte di tensioni, fuochi e fumogeni in val di Susa. Le forze dell'ordine hanno infatti sgomberato il presidio che gli attivisti No Tav avevano ribattezzato di "San Giuliano" e che si trova proprio su alcuni dei terreni espropriati che dovranno ospitare in futuro la stazione internazionale della Torino-Lione.



Un'area "occupata" per impedire i lavori, che le forze del'ordine hanno sgomberato nel corso della notte: tutto è iniziato poco dopo le 2 di notte per terminare intorno alle 5.30.



Circa un centinaio gli attivisti presenti, che non hanno esitato a dare fuoco ad alcune barriere che erano state erette in zona. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per spegnere i roghi.