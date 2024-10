FILM - L'eccezione di "Joker: Folie à Deux", quando il secondo film di una saga non è il migliore

Il comico fallito Arthur Fleck incontra in manicomio l'amore della sua vita, Harley Quinn. I due si imbarcano in una tormentata disavventura romantica.

Tendenzialmente si dice che in una saga il secondo film sia il migliore, ma si può tranquillamente affermare che questo non sia il caso di Joker: Folie à Deux . Il seguito di Joker, che fu accolto con eccessivo entusiasmo e fu persino premiato con il Leone d'oro, ha avuto un'accoglienza molto diversa, con critiche negative e più consone già dalle prime proiezioni al Festival di Venezia.

Una delle poche note positive (forse l'unica) è la come sempre maestosa interpretazione di Joaquin Phoenix, che esattamente come nel primo capitolo riesce quasi a salvare la pellicola dalla mediocre sceneggiatura di Todd Phillips. Joker: Folie à Deux vorrebbe rappresentare una forte critica sociale, che però risulta molto vaga e alla fine non si capisce né dove il regista voglia andare a parare e né il senso espresso dalla trama. Ci rimane la storia canonica, già vista in un milione di film, della classica brava ragazza borghese che si innamora del ribelle.