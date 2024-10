Quindici concerti di musica classica all’insegna del ‘Ricercare’

Quindici concerti con artisti di fama internazionale e giovani concertisti pluripremiati. Sono questi gli ingredienti della nuova stagione dell’Accademia di Musica di Pinerolo, curata da Claudio Voghera. La parola chiave è ‘Ricercare’: “Crediamo che ‘ricercare’ sia un termine senza termine, l’impegno nel continuare l’approfondimento, nel porsi sempre nuovi obiettivi – spiega Voghera –. Per caso, ma non troppo, è anche il nome di un’antica forma musicale, strumentale e vocale, un antenato della massima espressione contrappuntistica della storia della musica: la fuga. Giocando con le parole immaginiamo una fuga in avanti, simile al concetto di progresso che con le sue conquiste abbatta le divisioni e guardi al futuro”.

Il primo appuntamento si terrà domani, martedì 8 ottobre, alle 20,30, con il pianista Sergei Babayan, nella sala di viale Giolitti 7. Mentre l’ultimo si terrà il 5 maggio al Teatro Sociale di Pinerolo con l’Orchestra da Camera dell’Accademia, il violino solista e maestro concertatore Alessandro Milani e il contrabbasso Alessandra Avico. Per il calendario completo, cliccare qui. Numerose le formule di abbonamento dalla Fedeltà a 195 euro a quello Scuole per 6 concerti a scelta a 26 euro. Non manca nemmeno la gift card a 40 euro. Il costo a biglietto singolo è invece di 16 euro (20 per lo spettacolo al Sociale), più una serie di riduzioni.