Il comandante della polizia locale di Luserna San Giovanni ora ‘aiuta’ anche Osasco

Ha cominciato con lo smaltire le notifiche agli osaschesi e a rimettere ordine nella circolazione tra viale Europa e piazza Donatori di Sangue, all’uscita delle scuole. Da martedì 1° ottobre Massimo Chiarbonello, comandante della polizia locale di Luserna San Giovanni, ha iniziato a lavorare anche con il Comune di Osasco che gli ha affidato un incaricato per sei mesi, per circa sei ore a settimana. Finora il servizio vigilanza in paese era gestito con la rotazione di agenti nell’ambito della convenzione con i comuni di Cavour, Garzigliana e Macello. “Tuttavia non bastava – motiva il sindaco di Osasco Adriano Miglio –. Avevamo bisogno di un agente che smaltisse il lavoro di notifica degli atti e che intervenisse nelle situazioni più urgenti come nel regolare i parcheggi e la circolazione dei veicoli nella zona dell’Istituto agrario e delle scuole dell’infanzia ed elementari”.

Chiarbonello ha accettato l’incarico perché residente in paese: “Diversi Comuni sono a corto di personale come Osasco e spesso chiedono aiuto, ma, in questo caso, vivendo in paese, ho accettato. Conto di lavorare lì un paio di mezze giornate a settimana e qualche ora libera dal servizio a Luserna San Giovanni”. Queste le priorità per il paese secondo lui: “Oltre a smaltire le notifiche e le verifiche di residenza è indispensabile essere più presente nella zona delle scuole, dare un giro di vite ai parcheggi selvaggi sulla provinciale e sorvegliare la circolazione”. L’agente sarà affiancato in pattuglia dal vigile assegnato dalla convenzione.