"Natale in Giostra" trasloca a Parco Dora: il luna park dal 23 novembre sotto la tettoia

Ora è ufficiale. " Natale in Giostra " si svolgerà al Parco Dora , sotto la grande tettoia dello Strippaggio, dal 23 novembre al 6 gennaio 2025 . Dopo le indiscrezioni delle scorse settimane, questa mattina la giunta ha dato il via libera su proposta dall'assessore al Tempo Libero Mimmo Carretta e al Verde Pubblico Francesco Tresso .

Addio al V Padiglione

Dal 23 novembre al 6 gennaio 2025 l' area Vitali del Parco Dora accoglierà le famiglie e i visitatori con la caratteristica atmosfera da luna park coperto . Anche nella sua nuova location la manifestazione - giunta alla sua 45esima edizione - manterrà inalterata la sua vivace atmosfera offrendo ai torinesi un ricco programma di attrazioni per tutte le età e garantendo il divertimento anche in caso di maltempo .

Area skate accessibile

"Con lo spostamento di ‘Natale in Giostra’ - ha spiegato Carretta - non solo manterremo viva la tradizione di questa storica manifestazione, ma rafforzeremo ulteriormente l’attrattività di un’area già al centro di importanti investimenti in termini di sviluppo e inclusione. A breve incontreremo le Circoscrizioni 4 e 5 per condividere i dettagli logistici e collaborare sul coinvolgimento del territorio".