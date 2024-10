Il Comitato Dora Spina 3 dice no a “Natale in Giostra”: “Basta grandi eventi a Parco Dora”

La scelta di spostare “Natale in Giostra”, la tradizionale fiera natalizia con giostre e non solo, dal 5° Padiglione di Torino Esposizioni al Parco Dora non è andata giù a tutti. A dire di no è il Comitato Dora Spina 3, che in passato non ha risparmiato critiche né a Kappa FuturFestival né a Terra Madre.

Il no del Comitato Dora Spina 3

Il Comitato ha espresso tutta la propria perplessità, per una decisione “obbligata” a causa dei lavori in corso al Valentino, in una lettera inviata agli assessori Tresso e Carretta e ai presidenti delle Circoscrizione 4 e 5 Re e Crescimanno: “I grandi eventi collocati a Parco Dora - si legge nel documento – procurano indubbi problemi ai residenti: un altro lungo periodo di occupazione comporterà distruzioni del verde, chiusure di ampie zone di parco, intasamento delle vie adiacenti per la ricerca di parcheggi e tempi lunghi di montaggio e smontaggio attrezzature con l'ingresso e la permanenza di veicoli di servizio”.

Contro la gestione del parco

Più in generale, il gruppo di cittadini si lamenta per la gestione del parco: “Questa scelta – proseguono – snatura ulteriormente il valore del parco, un'area verde sempre più preclusa a chi vuole camminare, correre, fare attività sportive, leggere o semplicemente riposare e conversare. Molti residenti hanno scelto la zona anche per la presenza del Parco Dora: ci chiediamo cosa debbano fare ancora affinché le loro esigenze vengano prese in considerazione”.