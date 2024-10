Piemonte presente alla 61esima edizione del TTG Travel Experience di Rimini

La Regione Piemonte parteciperà alla 61esima edizione di TTG Travel Experience, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale, dal 9 all’11 ottobre 2024 a Rimini.

Una tre giorni di incontri, seminari e approfondimenti per progettare il futuro del turismo e dell'ospitalità sotto il segno della 'Veritas', tema portante di quest’anno. ‘Veritas’ scelta nella sua accezione latina come richiamo all’indispensabile lavoro di ricerca delle “verità di fatto”, una bussola per orientare le strategie di prodotto, la comunicazione con i buyer italiani ed esteri, i temi degli speech e delle conferenze che fanno del TTG un vivace laboratorio di idee, partecipato e premiato dalle imprese di settore.

Nello stand posizionato all’interno del Padiglione C5 (stand 227-314), la Regione Piemonte si proporrà con un’offerta turistica altamente diversificata insieme ai rappresentanti delle Agenzie Turistiche Locali, delle Residenze Reali Sabaude e di un gruppo selezionato di 30 operatori turistici, composto da Consorzi, strutture ricettive e tour operator specializzati nell’incoming.

In un contesto professionale che richiama operatori turistici provenienti da tutto il mondo e dove intercettare nuove tendenze e ispirazioni, la Regione Piemonte ha come obiettivo la promozione delle meraviglie presenti nel proprio territorio agli operatori nazionali e internazionali che, per questa edizione, saranno accolti con una particolare novità grazie alla collaborazione tra Turismo Torino e Provincia, il Museo Egizio e la Camera di Commercio di Torino.

Per celebrare uno speciale compleanno, i duecento anni del Museo Egizio, tra i più importanti al mondo e il primo in città per il numero di visitatori nel 2023, nell’area piemontese saranno collocate due copie in resina della statua di Sekhmet (la dea più sanguinaria dell'antico Egitto, portatrice di guerre ed epidemie con testa di leonessa e corpo di donna. Per volontà del faraone Amenhotep III fu raffigurata in centinaia di statue, strumenti di un rituale per allontanare la sua ira distruttrice e proteggere l’Egitto) i cui originali oggi si possono ammirare nell'atrio e nel corridoio aulico del Museo torinese.

A spiegare la presenza della Regione al TTG è Marina Chiarelli, Assessore al Turismo, Cultura, Sport e post olimpico, Pari opportunità e Politiche giovanili:

"Il TTG Travel Experience è una delle più importanti fiere specialistiche riservate agli operatori turistici ed è per noi un'ottima occasione di incontro oltre che una vera e propria vetrina internazionale con il mondo del turismo, le nuove esigenze e le nuove tipologie di clientela. Essendo un appuntamento consolidato, di riferimento assoluto per il mercato turistico internazionale, la presenza a Rimini ci consentirà, anche quest’anno, di finalizzare nuovi accordi per incrementare i flussi e di andare alla ricerca di nuovi mercati da conquistare”.

Il Piemonte, territorio che si distingue aver scelto di ospitare numerosi grandi eventi - segno dell’importante investimento che la Regione ha voluto sostenere sia in termini economici, sia di promozione del territorio - in attesa dell’apertura della nuova stagione invernale, si presenta alla Fiera con i propri prodotti di punta: dall’outdoor ai percorsi d’arte, dai grandi eventi dedicati all’offerta enogastronomica alle fiere internazionali dal ruolo dell’AI per il turista alla promozione per viaggiatori più piccoli.

Alcuni degli appuntamenti di rilievo mondiale in programma nei prossimi mesi: dal 12 ottobre all’8 dicembre la 94^ edizione della Fiera internazionale del Tartufo, dal 10 al 17 novembre la quarta edizione torinese delle Nitto Atp Finals, il 23 novembre all'Allianz Stadium gli azzurri del rugby scenderanno in campo per sfidare gli All Blacks, vera e propria leggenda e icona sportiva. Nel 2025, dal 13 al 23 gennaio sarà la volta delle Universiadi, dal 12 al 16 febbraio le Final Eight di basket, dall’8 al 15 marzo Special Olympcs, a giugno The World's 50 Best Restaurants, dal 14 al 19 luglio i World Championship of Magic, ostensione speciale della Sindone per il Giubileo 2025.

Tra gli incontri in calendario, ‘Residenze Sabaude. Un territorio da Re’, un progetto che mette insieme i comuni sede di Residenze Sabaude (Torino, Agliè, Pollenzo-Bra, Govone, Moncalieri, Racconigi, Rivoli, Venaria Reale) per creare un circuito turistico-culturale piemontese (un anello di circa 500 chilometri) di livello internazionale; la presentazione di tre grandi eventi enogastronomici quali ‘Calici e Forchette’, che dall’1 a 3 novembre 2024 consacra Mondovì̀ a capitale delle eccellenze del territorio, ‘Vendemmia Torino – Grapes in Town’ (26 ottobre – 16 novembre), manifestazione dedicata alla conoscenza vitivinicola piemontese e alla divulgazione della cultura enoica del territorio e ‘Risò’ (settembre 2025), la prima fiera internazionale del riso, eccellenza italiana del mondo, per valorizzare Vercelli, capitale europea di questo cereale; ‘Cuneo Città Alpina’, la capitale verde del Piemonte, è protagonista su due numeri del settimanale Topolino: sul 3.593 del 2 ottobre e sul numero 3.594 del 9 ottobre, la città è raccontata attraverso i fumetti dei protagonisti; la celebrazione di Torino e il bicentenario del Museo Egizio, anniversario che segna l’inizio di una nuova stagione di trasformazione del Museo sia da un punto di vista architettonico, sia sotto il profilo dell’allestimento e della programmazione culturale; La Borromeo Experience sul Lago Maggiore, che mette in risalto dal Garden Tourism alle Dimore storiche con Isola Bella e Isola Madre dai Castelli di Cannero e dal Parco zoologico di Villa Pallavicino alle esperienze legate all’outdoor fino ad arrivare all’evento ‘Isole di Luce’.

Gli appuntamenti in programma nello stand del Piemonte:

MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE

ore 14.15

Catalogo 2025 Experience Day tra Piemonte, Liguria, Lombardia e Toscana by Via(E) per Viaggiare

Come ogni anno al TTG il progetto ViA(E) per Viaggiare presenta il catalogo delle proposte turistiche e delle esperienze per l’anno successivo. Il catalogo 2025 vede l’introduzione, accanto alle ormai classiche esperienze Martini, Borsalino e Ciclismo Eroico by UNCEM e Visit Alassio, di nuovi territori e collaborazioni: dalla Baraggia al progetto True Sound in Monferrato, dalle esperienze sensoriali della Bormida Gotica alla Strada dei Vini e dei Sapori del Gran Monferrato, fino alla Toscana degli alberghi diffusi. A cura di Alexala e il team del progetto VIA(E) PER VIAGGIARE

ore 15.00

Residenze Sabaude. Un territorio da Re

“Residenze Sabaude. Un territorio da re” vede la collaborazione di 8 Comuni piemontesi (Agliè, Pollenzo-Bra, Govone, Moncalieri, Racconigi, Rivoli, Venaria Reale,) con la Città di Torino come capofila, oltre al Consorzio delle Residenze Sabaude e l’ATL Turismo Torino e Provincia come partner. Il progetto è finalizzato ad attivare iniziative congiunte riguardanti strumenti di valorizzazione e promozione turistica digitale, itinerari turistici, azioni di marketing turistico e di comunicazione volte a creare un circuito turistico-culturale piemontese di livello internazionale. Il perimetro forma un anello di circa 500 chilometri all’interno del quale si incontrano, oltre ai comuni interessati dal progetto, circa 100 comuni meritevoli di attenzione, un sistema viario e urbanistico principale e vari sottosistemi in parte già definiti, in parte da scoprire e collegare, sintesi delle eccellenze regionali da integrare in un’unica offerta. A cura del Consorzio Residenze Reali Sabaude

ore 15.45

Il Venerdì Santo di Romagnano Sesia

Presentazione della 262° Edizione della Sacra Rappresentazione della Passione di Cristo che dal 1729 viene messa in scena dagli abitanti di Romagnano all’interno del borgo, trasformandolo in un vero e proprio teatro a cielo aperto nel corso della Settimana Santa che culmina con la domenica di Pasqua (17, 18, 19 e 20 aprile 2025). A cura di ATL Terre dell’Alto Piemonte – sede di Novara

ore 16.30

Calici e Forchette

Presentazione dell’edizione 2024 di Calici e Forchette, l’evento enogastronomico e culturale che, dal 1° a 3 novembre consacra Mondovì a capitale delle eccellenze del territorio. Per tre giorni, passeggiando tra i rioni di Piazza e Breo con un calice in mano, sarà possibile ammirare le bellezze architettoniche, storiche e museali della città, scoprendone le antiche tradizioni. A cura del Comune di Mondovì

ore 17.00

Vendemmia a Torino - Grapes in Town. Il Piemonte in un bicchiere di vino

Presentazione dell’edizione 2024 di Vendemmia a Torino – Grapes in Town, manifestazione dedicata alla conoscenza vitivinicola piemontese e alla divulgazione della cultura enoica del territorio, ideata da Eventum nel 2017 con il supporto di Regione Piemonte, che fin dal primo anno ha registrato un grande successo per il tipo di format che si basa anche e soprattutto sulla valorizzazione del territorio. A cura di Regione Piemonte in collaborazione con Visit Piemonte

ore 17.15

Risó 2025 - Fiera internazionale del riso

Presentazione della prima fiera internazionale del riso, eccellenza italiana del mondo. Promozione del prodotto risicolo vercellese per valorizzare Vercelli, capitale europea del riso e i borghi delle vie d’acqua. A cura di Provincia di Vercelli, Città di Vercelli, Ente Nazionale Risi e Regione Piemonte.

GIOVEDÌ 10 OTTOBRE

ore 11.00

Cuneo Città Alpina

Cuneo è stata nominata Città Alpina 2024. Nel ricco calendario di iniziative pensate per promuovere il capoluogo della provincia Granda, anche un racconto di Cuneo città pensato per i giovani lettori di Topolino. Chi conosce bene questa città a forma di triangolo, racchiusa in un ventaglio di montagne? A cura dell’ATL del Cuneese

ore 12.00

Torino e il bicentenario del Museo Egizio

Il 2024, anno delle celebrazioni del bicentenario del Museo Egizio, segna l’inizio di una nuova stagione di trasformazione del Museo non solo da un punto di vista architettonico, ma anche sotto il profilo dell’allestimento e della programmazione culturale, con una serie di eventi e inaugurazioni che partono in autunno per protrarsi fino alla prima metà del 2025. A cura di Turismo Torino e Provincia e Museo Egizio di Torino

ore 14.00

LA BORROMEO EXPERIENCE. Sul Lago Maggiore, una storia d’amore, tutela e rispetto di siti culturali e naturali che dura da sei secoli.

Un excursus in cui saranno messe in risalto i vari aspetti e temi della Borromeo Experience, dal Garden Tourism alle Dimore storiche con Isola Bella e Isola Madre, ai Castelli con i Castelli di Cannero, dal Parco zoologico di Villa Pallavicino ove trovano dimora anche animali selvatici salvati dalla polizia provinciale, alle esperienze legate all’outdoor e alle attività adrenaliniche per adulti e piccini che si possono vivere presso il Parco del Mottarone. Con l’occasione verrà presentata la nuova edizione di ISOLE DI LUCE, evento che interesserà il Golfo Borromeo con l’illuminazione artistica dell’Isola dei Pescatori e dell’Isola Bella da metà novembre ai primi di gennaio 2025. Un evento suggestivo e unico assolutamente da non perdere. A cura del Distretto Turistico dei Laghi

ore 14.45

Fondazione Compagnia di San Paolo e Incubatore Università DI TORINO 2i3T nell’azione sperimentale di nuovi modelli di imprenditorialità turistica: il follow on del progetto in LUCE

L'evento vedrà l'introduzione a cura di Allegra Alacevich per la Missione Creare Attrattività di Fondazione di Compagnia di San Paolo e di Giuseppe Serrao Direttore dell'Incubatore dell'Università di Torino 2i3T che illustreranno l’evoluzione della Terza Fase del Bando In Luce e la metodologia del percorso di incubazione svolto dai cinque progetti selezionati. Seguirà un pitch presentato dai team di ciascuna destinazione: Cammino di Oropa tra Biellese e Canavese, Strade dei Forti, Canavese Stories, Bormida Gotica, Piemonte Storymovers.

A cura di Fondazione Compagnia di San Paolo e di 2i3T – Incubatore di Imprese dell’Università degli Studi di Torino

ore 15.30

Un Patrimonio da raccontare

Presentazione dei risultati della settima edizione del Food&Wine Tourism Forum organizzato in primavera da Ente Turismo LMR, con l'ultima tappa in programma il 14 novembre a Canelli, dove sarà presentato ufficialmente il progetto di ricerca “Il comportamento e le esigenze del turista enogastronomico italiano e internazionale sulla base del mercato di provenienza” commissionato dall’ATL al Politecnico di Milano (Osservatorio Travel Innovation). Tra gli argomenti dell'indagine, il focus delle esperienze più rilevanti per il turista, la spesa, l'impatto dell'esperienza enogastronomica sul budget totale, il ruolo dell'AI nel comportamento del turista. Aspetti interessanti per il comparto che si occupa di enoturismo, che si inseriscono nel quadro tracciato da enti e operatori durante il Forum 2024 dedicato al tema "Re/ACTion," che ha messo al centro l'importanza dell'azione nel fronteggiare sfide globali come il cambiamento climatico e l'Intelligenza Artificiale. A cura di Ente Turismo Langhe Monferrato Roero

ore 16.00

Il potere della collaborazione: i club di prodotto e la loro influenza sul mercato

Inserito tra i progetti e gli obiettivi del piano strategico turistico, l’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero ha dato vita sul territorio ai primi Club di Prodotto, risultato dell’aggregazione di servizi messi tra loro in rete, strutturati e facilmente accessibili al turista, che hanno come base le strutture ricettive adatte al target specifico. I Club in LMR, di cui saranno presentati numeri e primi risultati, al momento riguardano i prodotti Bike, Wedding e Family.

A cura di Ente Turismo Langhe Monferrato Roero