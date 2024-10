Insegue un'anziana e la rapina facendola cadere a terra, ma un passante lo blocca. Arrestato un uno di 44 anni

Un italiano di 44 anni è stato arrestato con l'accusa di rapina ai danni di una persona anziana. A dare l'allarme è stato un passante che, vedendo la signora in difficoltà, ha chiamato la Polizia.

La donna, arrivata a destinazione e non vedendo più l'uomo in monopattino, ha parcheggiato. Ma appena è scesa dalla vettura si è ritrovata con il malvivente alle spalle. Sempre a bordo del monopattino, l'uomo le ha strappato la borsa e si è dato alla fuga, facendola cadere per terra.