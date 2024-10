La portinaia "salva" un anziano condomino finito tra le grinfie di due truffatrici che puntavano ai suoi soldi

A insospettirsi è stata la custode di un palazzo elegante del centro città che, di prima mattina, vede l'anziano uscire in compagnia di due donne sulla quarantina, con le quali era rincasato la sera precedente.



Temendo che all’uomo potesse succedere qualcosa di brutto, la custode avverte immediatamente una delle figlie che, non riuscendo a contattare il padre, ne denuncia la scomparsa. Scattano così le ricerche e i poliziotti del Commissariato Centro rintracciano l’anziano in stato confusionale e disorientato. L’uomo era ancora in compagnia di due donne di nazionalità italiana, di 43 e 44 anni, che sono state fermate per accertamenti.