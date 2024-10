Mentre il mercato delle criptovalute segna rosso, Crypto All-Stars attira l'attenzione con un’ICO da 2 milioni di dollari

Crypto All-Stars è un progetto ruota attorno all’idea originale del MemeVault, un protocollo di partecipazione multichain che comprende numerosi token, progettato per unire i possessori di varie meme coin.

Il team di Crypto All-Stars intende ricompensare con STARS coloro che mettono in stake i loro token Doge, Shiba Inu, Pepe, Floki e altre meme coin utilizzando il MemeVault.

Inoltre, coloro che detengono STARS otterranno ricompense ancora migliori, che incentivano gli investitori ad acquistare e detenere il token, creando potenzialmente un ciclo vantaggioso per gli investitori e l'ecosistema del progetto in generale.

Per garantire a tutti l'opportunità di fare scorta di STARS, il team ha destinato il 20% della fornitura totale di token alla prevendita. Un ulteriore 25% è stato destinato allo staking in prevendita, che attualmente offre un enorme APY del 750%, consentendo ai primi finanziatori di moltiplicare le loro partecipazioni.

La prevendita di STARS ha già raccolto $2 milioni, mentre gli investitori si affrettano ad assicurarsi la loro quota di STARS in vista del lancio di MemeVault, previsto al termine della prevendita.

Partecipare alla prevendita è facile e non richiede un investimento minimo. Gli investitori possono acquistare STARS utilizzando ETH, BNB , USDT o una carta di credito o di debito. In alternativa, possono acquistare STARS con varie meme coin, tra cui DOGE, SHIB, PEPE o FLOKI.

L’affidabilità del progetto è stato verificata da Coinsult e Solidproof, che non hanno riscontrato minacce critiche alla sicurezza degli investitori.

ClayBro, un esperto di criptovalute, ritiene che Crypto All-Stars sia pronta a rivoluzionare lo spazio delle meme coin con il suo lancio su DEX. ClayBro consiglia al suo pubblico YouTube di 130.000 iscritti di partecipare alla prevendita finché il prezzo di STARS è basso, poiché continuerà a salire per il modello dinamico dell’ICO.

Con ormai diversi giorni prima che il prezzo per token di STARS aumenti dagli attuali $0,0014887 dollari, questo è il momento migliore per partecipare alla prevendita.

La prevendita di Crypto All-Stars

Crypto All-Stars è attualmente in fase di prevendita, gettando le basi per l'imminente lancio dei token e per il possibile sviluppo del gioco all'orizzonte.

Con una parte dei token allocati per la prevendita, gli investitori possono prevedere una quotazione su vari exchange, segnando una pietra miliare per il progetto. Per chi vuole aggiungere Crypto All-Stars al proprio wallet, è il momento di agire.

Collegandosi a un wallet di criptovalute, acquistando i token $STARS e riscattandoli per ottenere ricompense, gli investitori possono posizionarsi come early adopter degli investimenti nel mercato in espansione delle meme coin.

I potenziali rendimenti per gli investitori possono essere sostanziali man mano che il progetto acquista slancio e attira l'attenzione di tutti. Per partecipare alla prevendita del token $STARS, basta visitare il sito cryptoallstars.io.

Acquistate STARS e puntare a un rendimento del 762%

I prezzi del token in prevendita aumentano a intervalli regolari, offrendo ai primi acquirenti potenziali profitti contabili. Dopo ogni aumento di prezzo, è possibile puntare immediatamente i token STARS acquistati, realizzando così un reddito passivo.

Le puntate su Crypto All-Stars offrono quindi un'interessante opportunità di guadagnare ricompense in STARS. Gli utenti ricevono una ricompensa di 2801,44 STARS per blocco di ETH, e i pagamenti vengono effettuati nell'arco di due anni. Il rendimento annuo attuale è del 762%.

Conclusioni

Grazie all’innovativo concetto di MemeVault, Crypto All-Stars sta conquistando il favore degli investitori, che si affrettano a puntare su una prevendita che ha rapidamente raggiunto i $2 milioni.

Il MemeVault permetterà di mettere in staking più meme coin, creando una piattaforma multichain che ridurrà anche la creazione di continui wallet per nuove criptovalute. Acquistare STARS è semplice attraverso il sito ufficiale, e si prospettano guadagni sostanziali con un APY del 762%.