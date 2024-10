Dalla Lettera 22 di Olivetti alle Superga, Torino festeggia 10 anni di Città UNESCO del Design

Una mappa con segnati i luoghi e le storie del design, oltre a sei itinerari turistici a tema. Dal 13 al 26 ottobre Torino celebra - con una serie di eventi, mostre, laboratori ed incontri - i dieci anni di nomina a Città Creativa UNESCO del Design.

"Torino polo di eccellenza"

"Un riconoscimento - sottolinea l'assessore alla Cultura Rosanna Purchia - che consacra il ruolo di Torino come polo di eccellenza dell’innovazione e del design, a partire dall’industria automobilistica che è parte integrante della sua storia".

I numeri

Il settore ha anche una forte valenza economica, come testimoniano i dati illustrati dal presidente della Camera di Commercio Dario Gallina: "In Piemonte ci sono circa 1.600 imprese, con 5.800 addetti, che sviluppano 650 milioni di valore della produzione". "L'85% delle aziende - ha aggiunto - è a Torino: bisogna fare leva su questo tema è strategico".

L’evento inaugurale, domenica 13 ottobre dalle 16 alle 20 ai Giardini Reali, aprirà con una spettacolare performance artistica del collettivo Los Faunos, seguita da una serata di musica e di promozione interattiva delle due nomine UNESCO ricevute da Torino, quelle di Città Creativa del Design e di sede di Residenze Sabaude.

Gli eventi

Il 16 ottobre dalle 16 all'Urban Lab saranno presentati la Mappa del Design e gli itinerari turistici dedicati al design. Sarà possibile immergersi nella mappa grazie a “Destinazioni Torino”, workshop dedicato alla progettazione di uno strumento in grado di suggerire e illustrare gli spazi del design torinese. Verrà inoltre presentato il progetto “Il Design va in Centro” a cura di Stendhapp. Utilizzando la realtà aumentata, una selezione di oggetti iconici e identità visive che hanno qualificato Torino come Città Creativa UNESCO del Design prenderà forma nelle vie del centro di Torino.

I gemelli digitali di autentici capolavori del design, come la Lettera 22 di Olivetti, la penna Ipsilon di Aurora, lo zainetto Minisac Classic di Invicta, la zebra della Juventus, il toro del Torino FC, il modello classico delle scarpe Superga o il robot educativo e.DO, saranno visualizzabili grazie all’app gratuita Stendhapp.

Tra gli appuntamenti in programma il 19 ottobre ad Aurora saranno presentati gli arredi realizzati attraverso la trasformazione di materiali di scarto edile, progettati in collaborazione con il Cecchi Point e la scuola Marc Chagall e destinati ai loro spazi esterni. Giovedì 24 e venerdì 25 ottobre, Torino ospiterà l’Annual meeting delle città creative UNESCO italiane, durante il quale 14 città della rete si confronteranno con esperti e professionisti del settore.

Il calendario si arricchisce ulteriormente di eventi esterni. Con Fabbriche Aperte, dal 24 al 26 ottobre, il grande pubblico potrà visitare gratuitamente i luoghi della produzione industriale del territorio.