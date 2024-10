L’assessore Bongioanni incontra il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia a Palazzo Lascaris

Ha spiegato Bongioanni: «È stata un’occasione estremamente proficua per uno scambio vicendevole di informazioni e per coordinare sul territorio regionale insieme agli eletti le tante azioni collegate alle mie deleghe: commercio, agricoltura e cibo, caccia e pesca, parchi. Dai consiglieri regionali sono arrivati preziosi contributi di proposte, di segnalazioni e impegni che tracciano un impegno di metodo e di programma per realizzare l’azione più coordinata ed efficace fra l’esecutivo e l’espressione dei territori».