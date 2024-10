Lo Russo al mercato di Porta Palazzo, gli ambulanti: "Ci sono troppi abusivi" [VIDEO]

Nardozzi del GOIA ha poi messo in luce i problemi di pulizia, in particolare nell'area dell'ortofrutta. "I banchi della frutta e verdura - ha spiegato - rimangono anche al pomeriggio: chi deve fare pulizia non riesce a farla". A farsi largo tra gli ambulanti per parlare con Lo Russo é anche una nonna: "In via Santa Chiara c'è un nido, con annessa materna. È stato ridotto il numero dei bambini che possono frequentare perché piove dentro. Ci lamentiamo che non si fanno più figli, ma poi dove li mandiamo?".