La Conservatoria lascia Pinerolo: spazio all’archivio e ai libri storici della biblioteca

Sette anni fa il Comune era riuscito a spegnere la miccia, stavolta invece non ci sono stati margini e la Conservatoria dei Registi Immobiliari – oggi nota come Servizi di Pubblicità Immobiliare – lascerà Pinerolo. A lei fanno capo i Comuni del Pinerolese. “I servizi verranno concentrati a Collegno” spiega il sindaco Luca Salvai che ha fatto una comunicazione nell’ultimo Consiglio comunale. Una decisione che arriva dall’alto e che segue la chiusura del Tribunale. “Nel 2017 ci eravamo prodigati mettendo a disposizione in comodato d’uso gratuito una sede idonea a ospitare un archivio – riepiloga il primo cittadino –. Da una brutta notizia, però, viene fuori la possibilità di risolvere un problema annoso: trasferiremo lì il nostro archivio storico, che oggi è sparso, e penso che potrà trovare spazio anche il materiale più prezioso che oggi è custodito nei sotterranei della biblioteca e presenta problemi di conservazione”. Per dare il via alla trasformazione degli spazi in via Convento di San Francesco 10, sono già stati stanziati 30.000 euro nell’ultima variazione di bilancio, approvata il 2 ottobre.