Innovazione e futuro: a Rho Fiera Milano presentata l'edizione 2025 di Pharmintech con Ipack Ima e BolognaFiere [VIDEO]

Si è svolta ieri, martedì 8 ottobre, a Milano la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione Pharmintech powered by Ipack Ima, in programma dal 27 al 30 maggio 2025 a Fiera Milano – Rho, in concomitanza con IPACK-IMA.



La manifestazione, focalizzata sulle tecnologie e soluzioni di processo e imballaggio per le industrie life science, si terrà in contemporanea con IPACK-IMA, per realizzare un progetto di filiera che tocchi tutte le componenti della catena del valore al servizio del mondo farmaceutico, parafarmaceutico, cosmeceutico, nutrizionale, delle biotecnologie, delle camere bianche e medical devices: dalla tecnologia, ai percorsi di digitalizzazione, dallo studio di nuovi materiali alla sostenibilità, senza dimenticare la dimensione regolatoria e delle certificazioni, fondamentale per il mercato farmaceutico.

Un mercato in costante sviluppo

Secondo il centro studi MECS, responsabile del Pharmintech Monitor, il valore aggregato globale del mercato farmaceutico di packaging, processing e materiali raggiungerà nel 2027 i 158,9 miliardi di euro. Guardando al CAGR nel periodo 2023/2027, infatti il processing è atteso in crescita del +7,8%, il packaging del +2,8% e i materiali del +6,4% per valori rispettivamente pari a 19,2 mld €, 7,6 mld € e 132,1 miliardi di euro. Un mercato che non accenna a rallentare e che grazie all’R&D e allo sviluppo di nuove tecnologie biofarmaceutiche mostra costante vocazione alla crescita su scala globale.



Una tavola rotonda per parlare del presente e futuro della pharma industry

La conferenza stampa ha seguito lo schema della tavola rotonda, con la partecipazione di Sergio Dompé – Presidente Esecutivo, Dompé Farmaceutici, Alberto Bartolini – CEO, Cit Pharma e Presidente dello Steering Commitee di Pharmintech 2025, Valerio Soli - CEO Industrial Market Solution Division di Coesia e Presidente di Ipack Ima, Rossano Bozzi, Direzione Corporate Business Development, BolognaFiere.

La parola ai protagonisti

“Pharmintech by Ipack Ima, in quanto espressione di un mercato internazionale che genera numeri straordinari” - ha dichiarato Valerio Soli, Presidente di Ipack Ima - “svolge un ruolo cruciale nel facilitare lo sviluppo del settore sia sul piano tecnologico che dell’R&D, offrendo una piattaforma fieristica che è lo scenario ideale per le aziende che desiderano presentare tecnologie all'avanguardia, esplorare nuovi materiali e promuovere collaborazioni che guideranno il futuro dei settori farmaceutico e dell'imballaggio sanitario. Il nostro obiettivo è diventare l'evento di riferimento per le aziende che cercano di innovare ed espandersi in questo mercato in rapida evoluzione."



“Pharmintech è l’esempio di un approccio rivoluzionario che ha portato all’integrazione delle eccellenze dei due più importanti operatori fieristici italiani - dichiara Rossano Bozzi per BolognaFiere – Guardiamo alla prossima edizione di Pharmintech con una fiducia basata sui solidi risultati sino ad ora raccolti con i più importanti player mondiali dell’industria che hanno già confermato la propria partecipazione. Da rilevare l’ampia adesione di imprese specializzate che con la loro capacità di innovazione portano la pharma e life sciences industry italiana ad essere leader nel mondo. Pharmintech, che anche nel 2025 sarà organizzata da Ipack Ima, è una manifestazione che si inserisce in un percorso dedicato alle filiere industriali su cui il nostro Gruppo sta puntando con decisione”.



“Nella tradizione di Dompé c’è l’R&D che guarda all’innovazione come leva di sviluppo sociale e di business” - ha dichiarato Sergio Dompé, presidente esecutivo Dompé farmaceutici. “Dai farmaci biotecnologici alla chimica computazionale per la drug discovery, dai farmaci da banco ai biofarmaci, capaci di rivoluzionare le terapie, l’obiettivo è generare valore, portando benessere ai pazienti e alla società, partendo dalle comunità in cui le nostre aziende sviluppano la propria attività. L’Italia, con il suo potenziale di competenze e risorse umane è uno dei leader mondiali nella produzione farmaceutica e Pharmintech by Ipack Ima la manifestazione ideale per toccare con mano i risultati di questa leadership, conoscerne il potenziale, incontrando i più importanti player del mercato farmaceutico e delle life sciences”.



“Il mondo farmaceutico è caratterizzato da un insieme di universi industriali in continua evoluzione” - afferma Alberto Bartolini, CEO, Cit Pharma e Presidente dello Steering Committee di Pharmintech 2025 - “dove R&D e percorsi di innovazione e digitalizzazione sono alla base di evoluzioni tecnologiche continue nonché di sviluppo di nuove forme farmaceutiche. Dalle molecole di sintesi, infatti, supportate oggi da soluzioni digitalizzate come il digital twin e il machine learning, che riducono i tempi di test dei farmaci rendendoli più sicuri e a disposizione dei pazienti in minor tempo, stiamo evolvendo rapidamente verso nuove soluzioni come i biofarmaci. Si tratta quindi di rivoluzioni scientifiche con ripercussioni significative sul mercato, sui pazienti e sullo sviluppo tecnico del settore lungo la sua intera filiera, includendo pertanto il mondo del packaging e processing farmaceutico che trova in Pharmintech by Ipack Ima uno scenario internazionale ideale per entrare in contatto con l’innovazione nelle life sciences”.





I numeri di un successo e i visitatori dell’edizione 2022

Con quasi 9.000 visitatori provenienti da 47 paesi e 287 espositori di cui il 31% esteri, l’edizione 2022 si è confermata un progetto di successo a cui hanno aderito aziende di primo piano tra cui: Abc Farmaceutici, Abel Nutraceuticals, Angelini Pharma, Chiesi Farmaceutuci, Dompé Farmaceutici, Doppel Farmaceutici, Dow, Eli Lilly, Ibsa International, Glaxosmithkline, Johnson & Johnson, Novartis, Pfizer, Polpharma, Roche, Teva Actavis, Zeta Farmaceutici, Wella.



Innovazione tecnologica, digitalizzazione, sostenibilità si danno quindi appuntamento a IPACK-IMA e Pharmintech, in programma in contemporanea a Fiera Milano dal 27 al 30 maggio 2025, in un contesto unico capace di dare spazio all’eccellenza produttiva a servizio dell’industria manifatturiera.