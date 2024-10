Bimbi e ragazzi con malattie respiratorie: da Torino ecco il decalogo per i loro diritti

Prende il via giovedì 10 ottobre alle ore 11 il XXVIII Congresso Nazionale della Società Italiana per le Malattie Respiratorie Infantili (SIMRI) che si svolgerà al Centro Congressi Lingotto di Torino (via Nizza, 270) fino a sabato 12 ottobre alle ore 13.30.

Il tema di quest’anno è “Il Respiro: scienza e terapia per la salute del bambino”. Durante questa ventisettesima edizione del congresso, verrà anche presentato in anteprima il decalogo dei diritti del bambino e dell'adolescente con malattie respiratorie.

La pubblicazione è il risultato delle collaborazioni con Associazioni di persone con malattie respiratorie e con le altre Società Scientifiche del settore, con cui sono già stati stilati importanti documenti, quali “Il Manifesto dei diritti e dei doveri delle persone con allergie respiratorie” .

Il programma scientifico del Congresso intende rappresentare un valido momento di aggiornamento sui principali aspetti fisiopatologici, clinici, diagnostici, terapeutici e gestionali delle malattie respiratorie infantili ed una fondamentale occasione di incontro e scambio di opinioni per tutti i pediatri, infermieri e fisioterapisti, che inevitabilmente si confrontano quotidianamente con patologie respiratorie comuni o complesse.

Come di consueto, ci saranno corsi teorico-pratici precongressuali, in cui sarà possibile approfondire specifiche tematiche, quali le malformazioni polmonari, i disturbi respiratori del sonno, l’asma grave, l’insufficienza e riabilitazione respiratoria, le tecnologie digitali in pneumologia pediatrica, le infezioni respiratorie e le malattie rare.

In continuità con quanto già avvenuto al Congresso di Roma dello scorso anno, la SIMRI ha deciso di sostenere la partecipazione dei giovani, che avranno la possibilità di presentare i risultati della propria attività scientifica nelle sessioni “La pneumologia pediatrica che guarda al futuro” e “Casi clinici indimenticabili”.

Una novità introdotta nella cerimonia inaugurale 2024 è il riconoscimento SIMRI, intitolato: "Uniti per la Salute dei bambini e delle bambine: la Società Civile a Sostegno della Pneumologia Pediatrica", fortemente voluto dall’attuale Consiglio Direttivo, per rafforzare i rapporti con la società civile, riconoscendo il ruolo cruciale che essa svolge nello stabilire percorsi di salute efficaci per le persone con malattie respiratorie , in particolare, i bambini e le bambine. I dottori Giorgio e Marco Tadolini, saranno nominati “Soci onorari” SIMRI, per l’impegno profuso con la Fondazione Respiro Libero, nella ristrutturazione tecnologica e nell’ammodernamento del Reparto di Pneumologia pediatrica dell’Ospedale Regina Margherita

Inoltre, come ogni anno, sarà di grande rilievo la sessione in lingua inglese denominata ”International Pediatric Lung Session”, che ospiterà importanti studiosi nel campo delle malattie respiratorie, in modo da permettere uno scambio di “respiro internazionale” su importanti argomenti quali la relazione tra inquinamento atmosferico e salute polmonare e le nuove terapie. Altre importanti sessioni saranno “Meet the Professor”, con specialisti provenienti da tutto il mondo, e “Procedure diagnostiche in pneumologia”, con esperti italiani.