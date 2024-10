Abusivismo dilagante e la 'concorrenza sleale' degli Ncc: la protesta di decine di taxisti torinesi

Il senso di quello che rivendicano i taxisti si ritrova in questa nota che era stata diffusa nei giorni scorsi: "La Prefettura ci blocca il tavolo "osservatorio" che da anni aspettiamo parta, senza alcuna spiegazione…A Milano si, a Torino no. L'assessore convoca tutti, ci promette che sarà con noi tramite nucleo taxi, i vigili e la finanza all’evento terra madre, contro abusivi e ncc scorretti per fermarli e sanzionarli i risultati sono che anche a questi eventi abbiamo visto diversi NCC di fuori Provincia".

"Per tutto quello che subiamo, dai clienti che si credono furbi e non pagano la corsa, alle rapine, alle aggressioni e alle minacce, è diventato pericoloso svolgere la nostra attività soprattutto nelle ore più disagiate e nelle zone periferiche della città. Noi chiediamo RISPETTO di Legalità e di Sicurezza", viene fatto notare nel messaggio, che invita tutti i tassisti, "in data 10/10/2024 per un presidio davanti alla Prefettura. Uniti si può...".

Ora si attende di capire se dopo l'incontro con la prefettura nelle prossime settimane ci sarà qualche novità sulle richieste avanzate dai taxisti, altrimenti è facile prevedere che la protesta di stamattina avrà un seguito.