"Fungo in Festa”: domenica 13 il matrimonio tra fungo porcino e riso piemontese di qualità

Venerdì 4 ottobre ha preso il via la 43ª Fiera del Fungo Porcino di Giaveno, l’imperdibile evento nato per celebrare un’eccellenza del territorio quale è, appunto, il boleto giavenese.

È stato un week end ricco di eventi e grande partecipazione tra il PalaFungo di Pro Loco Giaveno che prosegue anche tutta la settimana, il grande successo di pubblico e di contenuti interessanti del 4° Convegno dedicato al “Fungo Porcino tra futuro e tradizione” tenuto sabato 5 Ottobre a Villalara e la Fiera Commerciale d’Autunno di domenica 6 ottobre con diversi appuntamenti enogastronomici dedicati al fungo porcino.

Ma l’attenzione ora è al programma del prossimo fine settimana dove andrà in scena già dal sabato 12 e soprattutto domenica 13 Ottobre “Fungo in Festa”, la manifestazione che coinvolge tutta la città, con il suo cuore in piazza Molines e Cà del Gust in piazza Mautino.

Marco Fedele, consulente creativo e comunicazione di questa edizione – come già di quella precedente – si mostra soddisfatto del lavoro svolto. “Mi sono sempre occupato di comunicazione e grandi eventi – dice - da anni ho focalizzato la mia esperienza nel mondo dell’enogastronomia . Cà del Güst rientra in un format “Casa e Gusto” che sostengo e che vuole valorizzare il territorio, la promozione delle economie locali, la salvaguardia delle filiere produttive e l’impegno verso la sostenibilità, mettendo in luce produttori, aziende e ristoratori locali. In questa edizione celebriamo un matrimonio ormai consolidato tra Fungo Porcino e Riso con la presenza di Sommelier del Riso ed esperti di Funghi, il tutto passando tra futuro e tradizione della Cucina e i 5 sensi del bosco.

Non possono mancare Chef e Cuochi locali e ospiti per interpretare questo Matrimonio e altre ricette creative insieme a diversi prodotti enogastronomici del territorio di Giaveno e della Val Sangone . Tutto questo attraverso laboratori, incontri, letture e show cooking. Con molti ospiti: giornalisti, cuochi, aziende e produttori che possono presentare la propria azienda anche proponendo degustazioni. Nell’edizione dell’anno scorso si è parlato di turismo enogastronomico: una progettualità che quest’anno è stata portata avanti con i fatti”.

Cà del Güst

Fungo Porcino & Riso

W Gli Sposi

Dopo il successo della passata edizione, domenica 13 Ottobre dalle 10.30 alle 19 torna “Sota l’Ala” in piazza Mautino il format “Cà del Güst” con un vasto programma curato e presentato da Marco Fedele, esperto di comunicazione ed eventi enogastronomici.

Dalle 15 sempre protagonisti Riso e Funghi Porcini, con una sfida tra Sommelier del Riso e Sommelier dei Funghi senza tralasciare i vini e l’enogastronomia locale, coinvolgendo il pubblico in degustazioni e show cooking.

Partner l’Azienda “Riso Gli Aironi” che da cinque generazioni dedica la propria esistenza al miglioramento delle condizioni colturali nelle Grange vercellesi. Cuore della produzione è il riso Carnaroli di cui selezionano le migliori partite nella ricerca dell’eccellenza.

Con la “sfida risotti & funghi porcini” va in scena un Matrimonio storico che vedrà ai fornelli vari

chef e appassionati di cucina sotto la guida e confronto con l’Associazione Strada del Riso Piemontese di qualità; la Sommelier del Riso Valentina Masotti e infine Mauro Corso, guida ambientale escursionistica della Regione Piemonte e sommelier AIS (associazione Italiana Sommelier) per l’abbinamento vini.

Show Cooking:

Lo Chef Angelo Berton del Circolo Borgata Granero Val Germanasca proporrà un piatto fuori dagli schemi: la Fregula con porcini e castagne e un altro piatto che vuole sfidare il Riso, le “Tagliatelle” che saranno condite con sugo di porcini, castagne olive taggiasche e pomodoro” in collaborazione con il “Pastificio Girardi”.

Non può mancare “Il risotto di Carlo” con Carlo Giacone Vicesindaco della Città di Giaveno e Assessore al Turismo e altri ristoranti e chef che aderiranno all’iniziativa tra cui il “Ciabot” con lo Chef Giuseppe Romeo che presenterà un risotto ai funghi porcini mantecato con il burro dell’azienda agricola Versino Ezio, accompagnato dal vino della Cantina Venturino “Gabrie” .

Talk dalle 17.00 alle 18.00

Sul palco con Marco Fedele ospiti e giornalisti di settore per il Talk “Fungo Porcino, la cucina tra futuro

e tradizione”; con lo Chef Stellato Christian Milone del Ristorante Zappatori di Pinerolo;



con Antonella Grossi Assessore al Commercio della Città di Giaveno e con Marco Lombardi Critico cinematografico e gastronomico (Il Messaggero, Cinecritica), autore e conduttore di Come ti cucino un film, programma televisivo in onda su Gambero Rosso Channel (Sky, 2021-2022); Valentina Masotti Sommelier del Riso e della Associazione Strada del Riso Piemontese di qualità; con Mauro, Corso guida ambientale escursionistica della Regione Piemonte, sommelier AIS (associazione Italiana Sommelier) e coltivatore di funghi… orientali: gli shiitake e con Ivana Usseglio Viretta Presidente Proloco Giaveno, un incontro di parole e opinioni sul futuro della Cucina tra tradizione e fine dining.

Domenica 13 Ottobre “Fungo in Festa”: piazza Molines dalle 11 alle 19 si trasforma in un’area food. Si potrà scegliere tra i vari stand, ognuno con piatti a tema. Si troveranno diversi piatti a base di funghi porcini, tra cui: cartoccio di funghi porcini fritti, pizza e farinata artigianale al tegamino con funghi porcini, cartoccio di patate bio fritte a ricciolo, diversi tipi di pasta con sughi ai porcini, polenta e spezzatino ai porcini, polenta ,hamburger con porcini, e dolci, birra artigianale, vin brulè. Nel pomeriggio anche il concerto “le voci del Piemonte”

Nelle vie e nelle piazze del centro si potranno assaggiare le specialità gastronomiche presso i punti di degustazione, accompagnati da mercatini, mostre, artigianato, musica. Aperti il Museo del Fungo e il Museo Alessandri; in Piazza Mautino la Mostra micologica e fotografica. Tutti i ristoranti giavenesi saranno impegnati a preparare menù speciali a tema.

Sabato 12 ottobre alle ore 16 a Villa Favorita “Da Manzoni a Gonin: la storia segreta dei Promessi Sposi”. Beppe Roncari, i cui romanzi fantasy uniscono il rigore della ricerca scientifica al piacere della narrativa fantastica, conduce i partecipanti alla scoperta dei Promessi Sposi attraverso un gioco divertente e istruttivo, adatto a persone da 14 a 99 anni. Ingresso ibero e gratuito; introduce Marco Gaviani. Durante l’evento sarà possibile acquistare i libri dell’autore: Engaged 1: il libro di Renzo e Engaged 2: il segreto di Lucia, editi da Sperling&Kupfer. Si ricorda che Giaveno è stata residenza di Francesco Gonin, il pittore che ha illustrato l’edizione Quarantana del più famoso libro di Alessandro Manzoni.

In piazza Molines sabato sera 12 ottobre dalle 20 un’area food in cui si troveranno piatti a base di funghi porcini, tra cui: cartoccio di funghi porcini fritti, hamburger con porcini, patate fritte, birra artigianale e vin brulè. Alle 21 un concerto con i migliori brani degli anni ‘70/’80/’90 rivisti in chiave Rock con il gruppo di musicisti professionisti Dotti and The Gang.

Pro Loco Giaveno

Ristoranti e attività commerciali

Per Tutto il periodo non dimentichiamo poi il vero cuore della festa: i ristoranti e le attività commerciali che propongono menù interamente a base di funghi. Tutti gli aderenti si trovano sull’opuscolo della festa; la versione online si può cercare sulle pagine social dell’Ufficio Turistico, della Città di Giaveno e sulla pagina dedicata “Giaveno Città del Fungo”.

Informazioni Ufficio Turistico piazza San Lorenzo 34 – tel. 011/9374053

Il Sindaco Stefano Olocco dichiara : “Questa è un’edizione importante di Fungo in Festa: abbiamo ampliato la manifestazione, arricchendola con eventi collaterali, incontri, appuntamenti iniziati già una settimana prima dell’inizio della Fiera, che in questo modo è diventata decisamente di più ampio respiro, ricca di novità. Questa è la prima edizione della Fiera che vivo da sindaco: sono contento che si prospetti una raccolta di porcini molto interessante visto il clima degli ultimi giorni, e soddisfatto di tutte le nuove attività proposte, come il concerto che si terrà il 12 in piazza Molines, e la mostra micologica che sarà aperta al pubblico anche nei giorni successivi alla Fiera: verrà visitata anche dai bimbi delle scuole”.

Stefano Olocco

Sindaco Città di Giaveno



