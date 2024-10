Pomaretto si scopre multiculturale grazie al cibo e alle tradizioni dei suoi popoli

Cibo e musica tradizionali per conoscere le diverse culture che abitano a Pomaretto.

Sabato 12 ottobre, a partire dalle 17, piazza Griglio ospiterà la prima edizione di ‘Tutto il mondo è paese’. Un evento dedicato alla multiculturalità e che offrirà un'occasione per scoprire e conoscere le diverse comunità presenti nel paese.

Dopo i tre incontri estivi volti a definire l'organizzazione di questa prima edizione, il paese è pronto a vivere una giornata all'insegna della gastronomia e dell'inclusione. “Si inizierà con una breve presentazione dei Paesi partecipanti, e poi si potranno gustare tutti i loro piatti tipici: dalla picanha brasiliana, ai pierogi polacchi fino alle tortillas e molto altro – spiega Andrea Favetto, consigliere comunale –. Insieme a questi assaggi saranno disponibili bevande, musica tradizionale dei Paesi partecipanti. E per chi vorrà posti a sedere in centro alla piazza”. Il prezzo dei piatti sarà di 1 euro ad assaggio e gli incassi della manifestazione saranno devoluti alla Protezione civile di Valle e alla squadra Aib di Villar Perosa, due figure che sono state impegnate nell’alluvione che hanno colpito il territorio lo scorso 5 settembre.

Tra musica, cibo e solidarietà, le comunità partecipanti saranno 11: Hong Kong, Messico, Cuba, Perù, Moldavia, Romania, Bulgaria, Polonia, Brasile, Argentina e Russia. Insieme al Comune di Pomaretto, l’Associazione ‘Sviluppo Pomaretto’, ‘Vivi Pomaretto’ e le cuoche delle scuole hanno collaborato con l’obiettivo di dimostrare come anche in un piccolo paese come Pomaretto esista una ricca varietà culturale di cui molti non sono consapevoli.

In caso di maltempo, la manifestazione si terrà nella palestra della scuola. Per maggiori informazioni bisogna contattare Andrea Favetto al 347 4070424 oppure Ilaria Quercia al 329 6954280.

Miriam Hamdi