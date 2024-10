In marcia per dire stop al cambiamento climatico: partita la manifestazione da piazza Statuto [FOTO]

Terminata l'estate - la più calda mai registrata - ripartono gli scioperi per il clima con la prima manifestazione della stagione. Appuntamento alle 9:30 in piazza Statuto per il 'Global strike' lanciato dai Fridays For Future a Torino e in altre 10 città d'Italia. Un migliaio partiti da piazza Statuto

Ancora un nuovo percorso rispetto alle ultime edizioni: da corso Bolzano il corteo andrà verso corso Vittorio, per protestare sotto il grattacielo San Paolo. Ritorno in centro da corso Re Umberto e via Milano fino a Porta Palazzo con conclusione ai Giardini Reali. Strade bloccate e mezzi pubblici deviati lungo il percorso previsto.

Il corteo con un migliaio di ragazzi - ma anche con partecipanti più attempati - è partito alle ore 10:30, dopo che l'ultimo spezzone di Cambiare Rotta si è unito al resto. Il collettivo universitario era partito alle 9 dai Giardini Lamarmora, una delle aree verdi al centro di contestazioni da parte dei gruppi ambientalisti a causa del progetto di costruzione di un supermercato Esselunga. Non solo temi ambientali