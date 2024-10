Torino sempre più spaziale: Thales Alenia Space incontra il Mics per il futuro delle nuove tecnologie

Torino continua a cavalcare la sua vocazione per il settore aerospaziale. In giorni molto vivaci come questi (in attesa della partecipazione allo IAC di Milano e con molti eventi legati al settore, in città) il MICS - Made in Italy Circolare e Sostenibile, partenariato Esteso finanziato dal MUR (Ministero dell'Università e della Ricerca) incontra Thales Alenia Space.



Spoke 6: additive manufacturing durante le transizioni

L'appuntamento è fissato per oggi, per discutere lo stato di avanzamento dei progetti di ricerca e sviluppo legati all’area tematica dello Spoke 6, dal titolo "La manifattura additiva come fattore dirompente della Twin Transition". Lo Spoke 6 fa parte delle otto aree tematiche in cui opera MICS con l’obiettivo di creare un ambiente di ricerca condiviso, pubblico-privato, autosufficiente, auto-rigenerativo, affidabile, sicuro e sostenibile, dalla progettazione alla produzione. Questo è reso possibile dalla Missione 4 “Istruzione e Ricerca” del PNRR grazie alla quale MICS ha ricevuto un totale di 125 milioni di euro (114 milioni da fondi PNRR e 11 milioni da privati), il più alto ammontare mai stanziato per progetti di ricerca di base nell’ambito dell’economia circolare e sostenibile. Inoltre, il 40% dei fondi pubblici è destinato al Mezzogiorno, area soggetta a un recente e significativo sviluppo tecnologico e industriale.