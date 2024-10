Le cineprese del Novecento in mostra al Museo della Cavalleria di Pinerolo

Cineprese e macchine filmiche del Novecento si accompagnano a pannelli fotografici che rievocano pellicole iconiche girate in palazzi, castelli e dimore preziose del Piemonte come Cabiria o Profondo rosso. Fino al 18 ottobre il Museo Storico dell’Arma di Cavalleria di Pinerolo di viale Giolitti 5, al piano terra, ospita l’esposizione ‘Art for film e la magia della luce’, curata da Sabrina Sottile, Franco Fratto e Marco Rodolfo Galloni, con gli ultimi due che hanno messo a disposizione dei pezzi delle loro collezioni private. L’ingresso è gratuito e gli orari sono dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 19; sabato e domenica dalle 10 alle 18.