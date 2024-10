La nuova frontiera dell'investimento: staking di ultima generazione per massimizzare i tuoi guadagni

Nel settore delle criptovalute, il mining è il metodo più conosciuto per ottenere ricompense passive. Solitamente associato al Bitcoin, ma utilizzato anche da altre blockchain Proof-of-Work, il mining è fondamentalmente il processo per la creazione di nuove criptovalute sulla blockchain.

Allo stesso tempo, il mining permette di verificare le transazioni sulla blockchain, rendendo la rete sicura e mantenendola funzionante.

Il funzionamento del mining prevede la verifica delle transazioni sulla blockchain. Gli utenti (privati o aziende) che partecipano al processo vengono chiamati miner. I miner raccolgono le transazioni in un unico blocco e lo aggiungono alla blockchain.

Per farlo devono risolvere un problema matematico complesso chiamato hash puzzle. Il primo miner che riesce a risolverlo e quindi a validare il blocco, ottiene dei Bitcoin come ricompensa.

Quando il Bitcoin è stato lanciato nel 2009, si poteva risolvere il problema utilizzando un PC. In seguito, con la crescita della criptovaluta le cose si sono fatte più complesse.

Al giorno d’oggi, per risolvere il problema servono dei potenti mining rig, ovvero dei computer dotati di hardware progettato esclusivamente per il mining, molto costoso in termini di spesa iniziale e di consumi.

Per questo il mining è diventato un metodo “di nicchia” per ottenere ricompense in criptovalute, a cui possono partecipare principalmente solo le società di mining.

Lo staking come alternativa al mining

Tuttavia, il mining non è l’unico modo per partecipare alla sicurezza di una rete e ottenere ricompense passive in criptovalute.

Il metodo alternativo è lo staking, un sistema che sta prendendo piede velocemente in quanto più accessibile e decisamente meno impattante sui consumi, così come sull’ambiente, rispetto al mining.

Lo staking viene utilizzato dalle blockchain con meccanismo Proof-of-Stake come Ethereum. Il funzionamento prevede che i titolari di una criptovaluta, ad esempio ETH, ne blocchino una certa quantità in un wallet.

I fondi bloccati vengono usati per la verifica delle transazioni e la sicurezza della blockchain. A differenza del Bitcoin, dove i miner devono competere per la validazione dei blocchi, nello staking gli utenti vengono selezionati come validatori in un modo in parte casuale e in parte basato sulla quantità di criptovalute bloccate.

I validatori selezionati ottengono ricompense nella stessa criptovaluta che hanno bloccato, quindi nel nostro caso, in Ethereum. Data la sua accessibilità, lo staking viene utilizzato da moltissime altre criptovalute, così come dai progetti che vogliono dare un’utilità al loro token.

