Giornate del FAI: aperta al pubblico la sede dei vigili del fuoco di corso Regina Margherita

Sabato 12 e domenica 13 ottobre viene riaperta in via eccezionale la sede del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco per partecipare alla celebrazione dei 200 anni dalla nascita del Corpo a Torino, istituito dal re Carlo Felice.

Il comando provinciale dei Vigili del fuoco ha sede nella zona periferica ovest di Torino, in corso Regina Margherita 330, di fronte alla Pellerina.

La difesa della popolazione dagli incendi ha una lunga vicenda, nota a partire dal sec. XIV con primitive norme di prevenzione. Il soccorso organizzato si attua a partire dal 1442. Nel 1786 nasce il Corpo delle Guardie del Fuoco, riorganizzato da Carlo Felice nella Compagnia Guardie a Fuoco per la Città di Torino nel 1824. Nel 1885 questa denominazione è sostituita da Compagnia Pompieri di Torino. Nel 1935 con R. D. L. n. 2472 è istituito il Corpo Pompieri, posto alla diretta dipendenza del Ministero dell'Interno. Nel 1938 con R. D. L. n.1021 il termine pompiere è sostituito da "Vigile del fuoco". Nel 1939 con R. D. L. n.3333 nasce ufficialmente il Corpo Nazionale dei Vigili.

La sede è una moderna struttura degli anni 60-70 del '900. Ha sostituito la storica Caserma delle Fontane di Santa Barbara, per cento anni Sede Centrale (1883-1983) presso piazza della Repubblica al civico 126 (corso Regina Margherita si chiamava antica strada di S. Barbara). Si compone di una palazzina, che ospita il Comando e gli uffici, una sala convegni, la mensa; di una piccola cappella, dedicata ai Santi Barbara e Francesco, a pianta semiellittica dal particolare altare ricavato da un tronco di ulivo con radici, visibili attraverso una lastra di vetro. All'interno della Cappella è inglobato il Sacrario che ricorda i Vigili del Fuoco di Torino caduti nell'adempimento del dovere e durante la lotta di liberazione o deportati nei campi di concentramento e mai più tornati. All'esterno un rivestimento a "giardino verticale" copre l'intera parete semiellittica. Completano la piscina e l'autoparco formato dal grande cortile e dalla rimessa dei mezzi al suo centro. Di fianco una palazzina ospita l'Associazione Volontari.

COSA SCOPRIRETE DURANTE LE GIORNATE FAI?

I visitatori potranno presenziare nella Sala Operativa alla gestione e al coordinamento degli interventi di soccorso; provare la gioia di essere vicini, nel cortile, alle Unità Cinofile VV.F.; conoscere le peculiarità di alcuni mezzi storici e delle odierne autopompe. Nella Cappella sosterranno davanti all'altare, ottenuto dall'ulivo secolare, giunto dalla Calabria. Gli incavi, la nodosità del tronco sono metafora del pompiere: saldo e sicuro e con radici profonde.