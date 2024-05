Salone off protagonista al Real Collegio di Moncalieri con un doppio evento

Il Centro Culturale San Francesco del Real Collegio Carlo Alberto di Moncalieri ha in calendario due appuntamenti nell'ambito del Salone OFF, la dimensione diffusa del Salone Internazionale del Libro di Torino: coordinatore culturale e moderatore è il giornalista Marco Margrita che afferma che il titolo del grande evento culturale e librario nazionale, Vita immaginaria, “ha ispirato di indagare due temi: il fantastico nella sua connessione con la fede e il racconto della specificità del popolo dei Rom e Sinti, oltre gli stereotipi, ma senza scadere nell'ideologia del politicamente corretto”.

Doppio appuntamento il 9 e 13 maggio

Presso la sede del Real Collegio Carlo Alberto, Sala Zaccaria, in via Real Collegio 28, sempre alle ore 20.45 si inizia giovedì 9 maggio. Gli autori di fantasy Antonio Benvenuti e Matteo Foppa Pedretti si confronteranno sul tema “L'impossibile che giunge all'improvviso. Fantasy e fede. Incontro o scontro? Un confronto sul fantastico come spazio narrativo nel quale riporre/lasciar emergere le domande di senso”.

Lunedì 13 maggio, tocca, invece, alla presentazione del libro “Ti racconto gli “athinganoi”. L'esperienza dell'Aizo di Carla Osella con Rom e Sinti”: saranno presenti l'autore, Giancarlo Chiapello, che ha avuto l'onore e l'onere di avere la intensa prefazione di Papa Francesco e Carla Osella che da oltre cinquant'anni è testimone di un impegno sociale significativo con un popolo profondamente europeo. Gli scrittori che interverranno hanno pubblicato presso la Echos Edizioni.