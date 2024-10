Un uomo è salito su una gru in via Vidua, in zona San Donato

Paura a San Donato, un uomo sale sulla gru di un cantiere e minaccia di buttarsi: si tratta di un cittadino marocchino di circa 40 anni. L'uomo si è arrampicato all'interno del cantiere della scuola primaria Carlo Boncompagni di via Vidua.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e polizia: gli uomini delle forze dell'ordine sono impegnati in un dialogo per convincere l'uomo a scendere e desistere dai suoi intenti. Non sono ancora noti i motivi del gesto.



La zona è al momento interessata da cantieri per lavori legati al Pnrr.