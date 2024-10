Spacciavano crack di fronte alla scuola: due giovanissimi pusher arrestati dai carabinieri

Spacciavano crack a pochi passi dalla scuola, ma i carabinieri li hanno incastrati. E' successo a San Salvario, nell'aiuola Ginzburg: in manette due uomini di origine centrafricana sono stati arrestati dai militari della stazione di Borgo San Salvario.



Avevano appena ceduto delle dosi di crack a due tossicodipendenti, uno dei quali trovato dai militari con la dose nascosta in bocca, forse nella speranza di eludere eventuali controlli delle forze dell’ordine, e per di più, stessa modalità in uso dagli spacciatori ormai smascherata dagli investigatori.