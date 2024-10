Aborto, le attiviste davanti a Palazzo Lascaris lanciano la raccolta firme: "'Chiudete la Stanza dell'Ascolto"

" Chiudere la Stanza dell'Ascolto subito ". Le attiviste di Nonunadimeno Torino tornano in presidio davanti a Palazzo Lascaris, dove è in corso il Consiglio Regionale. Una nuova protesta che arriva a pochi giorni dal raid contro il convegno - con relatori l'assessore Maurizio Marrone e Mario Adinolfi - Federvita a Torino , dove i sostenitori della legge 194 hanno tentato di bloccare l'ingresso .

Raccolta firme

"Siamo qui - hanno spiegato da Nonunadimeno Torino - in risposta ai toni che si sono alzati, a chi in politica preferisce spostare il piano del discorso su presunte minaccia morte anziché sul tema". In parallelo ai sit-in e dimostrazioni, la Rete ha lanciato anche una raccolta per la chiusura immediata della stanza dell'Ascolto all'ospedale Sant'Anna di Torino, gestita da due associazioni pro-vita.