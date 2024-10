Con il progetto 'Play District' sport gratis per i giovani alla Trecate46 per promuovere la socialità

L'obiettivo del progetto non è solo quello di promuovere le attività sportive, cruciali per la salute degli adolescenti e parte fondamentale della prevenzione in ambito della salute, ma anche di utilizzare lo sport e i corsi come strumento di inclusione sociale , facendo interagire in modo positivo i ragazzi creando luoghi di aggregazione e reti sociali fondamentali nello sviluppo.

Attenzione particolare, infatti, viene rivolta ai cosiddetti Neet, ovvero i giovani che non sono né in percorsi di formazioni né in cerca di lavoro, oltre a stranieri, ragazze, giovani LGBTQI+ e in generale i soggetti più fragili segnalati dalla rete delle scuole e dei servizi sociali.

Le attività si svolgeranno agli impianti di via Trecate 46 e alla palestra della scuola Fattori di via Castellino 10. Inoltre, alla Casa di Quartiere Il Barrito di via Tepice 23, sono previsti sportelli e attività di orientamento e assistenza rivolti alle famiglie in difficoltà.

Tutti gli 'attori' coinvolti nell'iniziativa