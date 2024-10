Iren (o Atc) per superare l'impasse su Le Verbene

Un ultimo sopralluogo a gennaio. In mezzo dieci mesi e il grido disperato dei commercianti de Le Verbene - la struttura coperta nel quartiere Le Vallette - che chiedono certezza sul futuro di quest'area a rischio desertificazione e degrado.

Un mercato "sociale" che tocca 20mila abitanti, costituito soprattutto da anziani e persone a basso reddito, e su cui il comune, da inizio mandato, ha promesso un intervento per salvare questo presidio economico di territorio.

Dopo mesi "senza aggiornamenti" è stata convocata una commissione ad hoc di Circoscrizione dal coordinatore alle attività produttive Alfredo Ballatore, a cui ha preso parte l'assessore Paolo Chiavarino.

Proprio l'assessore ha dato notizia di quelle che sono state le difficoltà che hanno portato a un rallentamento delle operazioni. Chiavarino ha parlato di "sopravvenienze passive", ma c'entra anche il contratto di concessione affidato alla cooperativa costituita dai commercianti che qui operano. Di ogni intervento manutentivo, anche straordinario, se ne dovrebbe occupare la società che già sta pagando il caro prezzo di questo stallo.

In questi mesi sono state analizzate diverse soluzioni che prevedono una modifica della natura convenzionale del contratto e che portino alla possibilità di poter usufruire, in tempi brevi, di quel tesoretto di un milione e 600 mila euro (a gennaio si era parlato di 400mila).

Si tratta, come spiegato dai tecnici, di oneri aggiuntivi, provenienti dalla Grande Distribuzione Organizzata, vincolati a un utilizzo che non può essere diverso da quello commerciale. Le soluzioni al vaglio del Comune riguardano un intervento di Iren o di Atc. La prima strada sembra al momento la più percorribile vista "la rapidità e anche la qualità del percorso di progettazione". La seconda è stata presa in esame vista l'attività di riqualificazione sulla zona già in atto tramite fondi PINQuA.

Sul tema diversi consiglieri di Circoscrizione hanno chiesto maggiore trasparenza. In molti hanno criticato come le novità riguardanti quest'area vengano rese note attraverso articoli di giornale. "La Città non tiene conto degli enti decentrati" è la critica avanzata della consigliera Carmela Ventra. Ma la maggior parte del dibattito ha riguardato la necessità di mettere nero su bianco attraverso un "atto di indirizzo politico" che impegni la città a investire questi fondi sul mercato de Le Verbene.

"Di intenti ne abbiamo già parlato a gennaio, ora serve una determina", ha detto il coordinatore Luigi Borrelli. "Non c'è un atto deliberativo, sono scettica che questi fondi possano essere destinati alle Verbene" è la contestazione mossa dalla consigliera Deborah Montalbano. "È il momento dei fatti. Quanti soldi il comune intende destinare sulle Verbene?" si interroga il coordinatore Giorgio Tassone. "Scripta manent, verba volant", sostiene Luigi Martina riferendosi alla necessità di formulare un documento che attesti l'impegno della Città su quest'area. "Niente di scritto e di ufficiale", ha ancora aggiunto Carmela Ventra.