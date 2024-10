Vigone attende l’arrivo del ‘Signore dei cavalli’, degli amanti della polenta e dell’arte

Con il loro cavalli da più di vent’anni girano il mondo ricevendo riconoscimenti a livello internazionale per la qualità del loro spettacolo. I Giona – famiglia pioniera dello spettacolo equestre in Italia – tornano a Vigone per festeggiare, assieme agli spettatori, i 25 anni della Fiera del Mais & Cavalli in programma da venerdì 18 a domenica 20 ottobre. Con loro si esibisce Alex Giona vincitore per due volte del prestigioso clown d’argento al Festival internazionale del circo di Montecarlo con i suoi cavalli in libertà. “Con la venticinquesima edizione raggiungiamo un traguardo importante che vogliamo celebrare con degli artisti già molto apprezzati quando in passato si erano esibiti in paese. Successivamente, i Giona hanno continuato a ricevere conferme e premi a livello internazionale” spiega Paola Salvai, presidente della Pro loco che organizza la manifestazione con il supporto del Comune di Vigone, dei Cavalieri del Pellice, di Puro stile italiano e con la collaborazione di associazioni, commercianti ed artisti locali. Sabato 19 alle 20,30, domenica alle 14,15 e alle 17,15, nell’arena montata per l’occasione in piazza Clemente Corte, l’appuntamento è dunque con lo spettacolo equestre dei Giona ‘The Lord of the Horses’ accompagnato dall’esibizione di diversi gruppi: I Cavallieri del Pellice, Eric Carrozze, Circolo Ippico Andalusia, Scuderia Biamino, Bianciotto attacchi, Remo e i Muladeros, Quagliotti performance horses, Asd Equi finis terrae. I biglietti per assistere agli spettacoli (8 euro) possono essere acquistati in fiera alla pagoda gialla in piazza Clemente Corte venerdì dalle 17 alle 21, sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17; on line chiamando i numeri 347 3329076, 349 3638718; oppure in sede della Pro loco in vicolo Balme il 15 e 16 ottobre dalle 17,30 alle 19,30.

L’altro protagonista della fiera è il Mais a cui sono dedicati invece gli appuntamenti enogastronomici sempre in piazza Clemente Corte dove venerdì 18 ottobre, alle 19, aprirà il Palagastronomico. Lì si potrà cenare tutte le sere, e pranzare la domenica, con le specialità proposte dalla Pro loco, dalla Pro loco Junior e dal gruppo Alpini di Vigone. Il piatto centrale di ogni appuntamento sarà la polenta preparata secondo la tradizione oppure nella sua originale variante sotto forma di lasagne. Nelle serate di venerdì, sabato e domenica si potrà scegliere tra: tomini con salsa verde e rossa, acciughe al verde, affettati misti, flan di peperoni e di zucca con (o senza) bagna cauda, polenta concia, con salsiccia e spezzatino, con merluzzo, con gorgonzola, o bagna cauda, patatine fritte e come dolce baci di mais e delizie della Dolce fattoria. Sarà disponibile anche un menù bimbo composto da polenta concia o prosciutto cotto, patatine fritte e dolce. Per il pranzo della domenica tornano invece le lasagne di polenta, introdotte da flan di zucca o di peperoni con (o senza) bagna cauda e seguite dall’arrosto ai funghi con polenta. Per dolce ci sarà il bacio di mais con crema di cioccolato (menù fisso a 16 euro, bevande escluse). I bambini potranno invece scegliere il prosciutto cotto o le lasagne di polenta e in menù avranno anche le patatine fritte e il dolce (costo 7 euro).

È previsto il servizio bar con birra, cocktail, vino, a acqua e caffè. Al Palagastronomico l’ingresso è libero e senza prenotazione.

I festeggiamenti si apriranno alle 18,30 di venerdì 18 ottobre con la cerimonia di inaugurazione seguita dalla presentazione della quattordicesima panchina d’artista presente in paese. Il progetto culturale per la promozione dell’arte contemporanea nella Città di Vigone quest’anno infatti ha affidato la creazione di una panchina a Nunzio. Membro della Nuova Scuola Romana, l’artista ha esposto in importanti mostre sia in Italia sia all’estero. La sua mostra personale ‘Nord Ovest – Sud Est’ sarà visitabile sabato 19 e domenica 20 ottobre alla ex chiesa del Gesù in piazza Michele Baretta dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 14 alle 19.

