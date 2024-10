Scuole, approvati tre progetti di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico

Prosegue l’impegno dell’Amministrazione per la riqualificazione degli edifici scolastici. A tal fine la Giunta Comunale, su proposta dell'assessora alle Politiche Educative e Giovanili Carlotta Salerno, ha approvato il progetto esecutivo, il quadro economico e il cronoprogramma finanziario per la realizzazione della manutenzione straordinaria e dell’efficientamento energetico degli edifici scolastici di via Montevideo 11, via Negarville 30/6 e corso Svizzera 59, per un importo complessivo di euro 201.661,93 (IVA compresa).

I lavori permetteranno di conservare e riqualificare gli edifici scolastici, assicurandone il funzionamento e il miglioramento degli standard prestazionali e garantendone l’idoneità e la fruibilità oltre a permettere una riduzione degli sprechi energetici.

La spesa complessiva è finanziata con i risparmi sulle opere realizzate in altri tre edifici scolastici (corso Sicilia 28, corso Moncalieri 400, via Lugaro 4) di cui al finanziamento ex L. 160/2019 (Piccole opere) e non comporta né spese indotte, né oneri finanziari a carico della Città.