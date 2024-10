La banda dei bancomat torna a colpire: fatto saltare quello dell'ufficio postale di Nole

Ancora un colpo della banda dei bancomat nel Torinese. Nella notte, intorno alle 3, come riferisce l'agenzia di stampa Ansa, è saltato in aria il Postamat dell'ufficio postale di via San Vito a Nole.

I malviventi hanno agito con la tecnica della marmotta, già utilizzata in tutto il Torinese in almeno una quindicina di assalti. Consiste nell'utilizzare una forte carica di esplosivo per far saltare lo sportello automatico.

Da quantificare il bottino del colpo. Indagini in corso da parte dei carabinieri della compagnia di Venaria Reale.