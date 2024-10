A Natale arriva il Panettone al miele che ama le api: Galup e Mielizia insieme per il gusto della biodiversità

Il Natale diventa ancora più dolce e sostenibile grazie a una collaborazione speciale tra due simboli della tradizione italiana: Galup, storica azienda piemontese celebre per il suo iconico panettone - nato dalla creatività pasticcera di Pietro Ferrua nel 1922 – e che oggi rappresenta una delle più innovative realtà del comparto dolciario nazionale, e Mielizia che, con oltre 600 apicoltori e 110.000 alveari, rappresenta l'unica filiera del miele convenzionale e biologico in Italia ed è l’icona simbolo della salvezza delle api. La sua dedizione alla salvaguardia di questi esseri preziosi si riflette nel messaggio che accompagna ogni panettone: proteggere le api significa proteggere la vita sulla Terra.

Insieme, queste due realtà hanno creato il Panettone tradizionale farcito con crema al miele millefiori italiano che non solo celebra il dolce natalizio per eccellenza, ma porta avanti una missione importante: sensibilizzare sull'importanza della tutela delle api e della biodiversità. Questo dolce unico rappresenta l’incontro tra due brand di alta qualità, in un prodotto che si distingue per l'uso di ingredienti d'eccellenza: un grande lievitato in cui il miele millefiori italiano di filiera è protagonista non solo nell'impasto, ma anche nella crema che farcisce il panettone.

Un Panettone con un cuore giallo che batte per le api

Questo panettone non è solo un omaggio alla tradizione dolciaria italiana, ma anche un simbolo di consapevolezza ambientale. Si stima che più del 90% delle piante selvatiche e circa l'80% delle colture alimentari dipendano dalle api, creature fondamentali per l’impollinazione e l’equilibrio del nostro ecosistema. Tuttavia, le api sono a rischio, e la loro protezione diventa sempre più urgente. Attraverso questo prodotto, Galup e Mielizia intendono non solo deliziare i consumatori, ma anche far comprendere quanto sia cruciale adottare scelte responsabili per il futuro del pianeta.

Un Packaging che ispira ed educa

Il packaging, caratterizzato dall’iconico colore giallo di Mielizia, è stato pensato in logica edutainment per attirare l’attenzione e stimolare la curiosità dei consumatori. Ma non si limita a questo: sulla confezione sono presenti due QR code che guidano a risorse informative sul ruolo delle api e il valore del miele nella nostra alimentazione. In questo modo, ogni acquisto diventa un’occasione per imparare e riflettere sul nostro impatto sull'ambiente.

Acquistare il Panettone Galup-Mielizia significa non solo portare a tavola un dolce di qualità, ma anche contribuire concretamente alla salvaguardia dell'ambiente. Ogni morso diventa parte di un movimento più grande, che mira a proteggere le api e a sostenere il nostro pianeta.

Disponibile su: shop.mielizia.com, www.galup.it e negli store Galup di Torino e Pinerolo e nei migliori negozi di tutta Italia.