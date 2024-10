Rally di Bonk oggi, mentre Pepu supera i 20 milioni di dollari in prevendita

Oggi stiamo assistendo ad una entusiasmante ripresa del mercato delle criptovalute, con Bonk, la meme coin basata su Solana, che sta registrando un notevole +7% nelle ultime 24 ore, raggiungendo un prezzo di $0,00002397.

Questo rally è stato alimentato da un rinnovato ottimismo tra gli investitori, nonostante la resistenza a livelli chiave possa mettere alla prova i tori. Nel frattempo, Pepe Unchained non resta indietro, superando la soglia dei 20 milioni di dollari in prevendita. Entrambi i progetti stanno catturando l'attenzione del mercato, offrendo interessanti opportunità agli investitori.

Rally Bonk: è sostenibile o si verificherà un ritracciamento?

Il rally di Bonk ha suscitato numerosi interrogativi sulla sua sostenibilità, poiché il grafico giornaliero mostra un pattern di fondo arrotondato ben definito, suggerendo una potenziale inversione di tendenza. Tuttavia, il livello di resistenza immediata del 23,6% di Fibonacci a $0,00002413 continua a ostacolarne il progresso. Se i tori riusciranno a superarlo, il prossimo importante target sarà a $0,00002522, il precedente massimo locale.

Tuttavia, sta emergendo un certo sentiment ribassista, come evidenziato da un ritracciamento del 3% e dalla lettura del Williams %R a -23,84, che indica condizioni di ipercomprato. Al contrario, l'RSI a 59,86 suggerisce che ci sia ancora margine per ottenere ulteriori guadagni, ma non senza la possibilità di ritracciamenti.

L'analista di mercato Astekz ha messo in evidenza i prossimi target per BONK, con resistenze chiave a $0,00002470. Se i tori riusciranno a superare questo livello, i target successivi potrebbero essere a $0,00004804 e $0,00007140. Tuttavia, se i ribassisti riprenderanno il controllo delle operazioni, i livelli di supporto chiave da monitorare saranno $0,00002261 e $0,00001909, quest'ultimo cruciale per mantenere l'attuale sentiment rialzista.

Mercato delle meme coin in ripresa, chi sarà a vincere la prossima corsa?

Il mercato delle meme coin sta vivendo un momento di rinascita, trainato dal recente rally del Bitcoin, che ha superato i 67.000 dollari. Questo entusiasmo ha influenzato anche token popolari come Bonk (BONK) e Mog Coin (MOG), che hanno registrato rendimenti notevoli: BONK è aumentato del 21% negli ultimi sette giorni, mentre MOG ha impressionato con un incredibile +39%.

Con entrambi i token pronti a continuare il loro slancio, sarà interessante osservare quale di essi prevarrà nella prossima corsa al rialzo. Se l'attuale trend positivo dovesse persistere, trainato anche dalla meme coin per eccellenza, Dogecoin negli ultimi 7 giorni è salito del 15%, gli investitori potrebbero trovarsi di fronte a opportunità interessanti in questo segmento in espansione del mercato delle criptovalute.

La corsa delle meme coin fa bene a PEPU: la prevendita supera i 20 milioni di dollari

La corsa delle meme coin sta avendo un impatto positivo anche su Pepe Unchained (PEPU), la nuova crypto layer 2 creata sulla blockchain di Ethereum. Durante la sua prevendita, il progetto ha già superato i 20 milioni di dollari, dimostrando un forte interesse da parte degli investitori. Gli analisti prevedono un potenziale di crescita di almeno 100x dopo il lancio di questo token, che si distingue per le sue caratteristiche innovative.

Pepe Unchained offre transazioni 100 volte più rapide e costi ridotti rispetto alla rete di Ethereum, rendendolo un'opzione allettante per gli utenti. Il progetto include anche funzionalità avanzate, come un exchange decentralizzato, un block explorer e opportunità di staking con rendimenti annuali che attualmente superano il 110%. Questo sistema di staking innovativo permette agli investitori di guadagnare già dalla fase di prevendita, anche se il rendimento potrebbe diminuire col passare del tempo.

Il famoso YouTuber Salvatore Damico ha condiviso la sua opinione su Pepe Unchained, sottolineando l'innovativa del progetto e l'imminente superciclo delle meme coin previsto per il 2024-2026.

Con oltre 51.000 follower su X e oltre 10.000 membri attivi su Telegram, la community sta rapidamente crescendo, il che è fondamentale per il successo delle meme coin.

Per comprare Pepe Unchained, gli investitori possono partecipare alla prevendita a un prezzo fisso di 0,0103 dollari nel momento in cui scriviamo. È un'opportunità vantaggiosa per chi cerca investimenti ad alto rendimento nel breve termine, soprattutto considerando che il prezzo è destinato a salire con l'avvicinarsi della fine dell’ICO.

Le trattative con exchange di livello 1 per il lancio ufficiale aggiungono un ulteriore incentivo per chi desidera investire in questo progetto emergente, che grazie a tutte queste caratteristiche e una strategia trasparente, sembra pronto a diventare un protagonista nel mondo delle meme coin.

