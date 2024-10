Un fast food al posto dell'atrio dell'Ambrosio, ma il cinema resta e si rinnova

L'insegna è ancora coperta, ma sotto al telo bianco è già possibile intravedere il destino ormai imminente dell'ex ingresso del Cinema Ambrosio, all'interno dello storico Palazzo Priotti: a breve, infatti, aprirà un nuovo ristorante di una nota catena di fast food statunitense.

La ristrutturazione del cinema

Pollo fritto al posto dei film, dunque? A quanto pare no, perché passando nei pressi dello storico cinema, aperto nel 1913 al civico 52 di corso Vittorio Emanuele II e da allora rimasto sempre nello stesso luogo, si può notare come il cantiere per la ristrutturazione delle sale annunciata qualche mese fa stia andando avanti.

Cambio ingresso

Il cinema resterà dunque al suo posto ma cambierà solamente ingresso, che si sposterà qualche metro più avanti. Il fast food, invece, a breve prenderà possesso definitivo dello sfavillante atrio del fu Ambrosio.