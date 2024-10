Ultime notizie cripto: FreeDum Fighters conquista gli investitori con il meccanismo Vote to Stake

FreeDum Fighters è una nuova meme coin che sembra rappresentare bene lo stato d’animo di molti investitori durante il periodo delle elezioni presidenziali: attraverso commenti e post ironici sui candidati, attira chi è interessato alla politica ma cerca anche qualcosa di più leggero.

Il nome del progetto si ispira ai guerrieri della libertà, gruppi di persone che lottano contro regimi d’oppressione e dittature, facendone uno stile di vita. Siccome gli Stati Uniti hanno preso l’appellativo di “land of the free”, quindi di una terra libera, il progetto ha preso come suoi candidati privilegiati da un lato Donald Trump e dall’altro Kamala Harris, calati in una caricatura a stampo futuristico.

Una meme coin divertente e interattiva

Come già accennato, il progetto presenta Donald Trump come Magatron e Kamala Harris come Kamacop. Anche qui il richiamo alla satira e all’ironia sottile è presente sia nel MAGA che richiama il classico motto “Make America Great Again”, un cavallo di battaglia per i repubblicani, sia con il richiamo a Megatron, personaggio di Transformer molto famoso.

Invece nel caso di Kamacop c’è un’unione tra il nome Kamala e Robocop, di cui ne prende anche le fattezze.

Perciò si può dire con certezze che di certo non manca il divertimento e l’inventiva nel progetto, anche solo se si tratta di fare meme; a differenza di altre sul mercato, però, questa meme coin può rappresentare anche un punto di svolta con ritorni notevoli. Infatti il token DUM è collegato a un sistema gamificato.

Acquistando DUM, gli investitori hanno la possibilità di scegliere tra Magatron e Kamacop, e ciò ha effetti sulle percentuali di staking. Il candidato che presenta meno voti offre rendimenti sullo staking più elevati: per esempio Magatron ha l’85% di voti con un APY del dell’860% mentre Kamacop con il 15% permette di raggiungere un APY del 28.700%.

In sostanza gli utenti interessati possono votare e scegliere in base alle prospettive di staking più allettanti, in modo da unirsi al progetto e allo stesso tempo avere dei ritorni significativi.

L’intrattenimento che offre FreeDum Fighters è alle stelle

Una caratteristica originale di FreeDum Fighters che attira maggiormente nuovi utenti è quella di ospitare sui canali social eventi settimanali per aumentare la partecipazione attiva della community.

Sono perciò previste sfide tra meme coin e dibattiti sui punti di forza e debolezza dei candidati; e oltre a ciò, collegandosi al mondo delle meme coin, ci sono anche vantaggi pratici per gli investitori, che possono anche partecipare agli airdrop.

Osservando anche la tokenomica, per ora non ancora molto dettagliata, si può notare che il 10% dei token è destinato proprio a premi per i dibattiti attraverso i social, mentre un 40% è destinato alla prevendita, il 20% per il pool di staking e un altro 20% al pool di liquidità.

FreeDum Fighters dispone anche di verifiche manuali che permettono di acquisire maggiore sicurezza nel progetto in fase di investimento; gli audit sono disponibili sul sito ufficiale.

Su cosa può contare FreeDum Fighters

Dato che il progetto ha già raggiunto la soglia di $100.000 in prevendita, molti investitori si chiedono quali siano i punti di forza di questo progetto. Eccone alcuni: