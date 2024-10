Banca Territori del Monviso sostiene il Villaggio della Salute di sabato a Stupinigi

Il 19 ottobre 2024, dalle ore 10:00 alle ore 16:00, la splendida cornice della Palazzina di Caccia di Stupinigi si trasformerà nel “Villaggio della Salute dell’ASL TO5 - Dove arte, cultura e salute prendono vita”. L’iniziativa, organizzata dall’ASL TO5 in collaborazione con il Comune di Nichelino e Unione Italiana Sport per tutti (UISP) di Torino, mira a creare un’esperienza unica che combina arte, cultura e salute, promuovendo il benessere psico-fisico della comunità.

Banca Territori del Monviso è orgogliosa di sostenere questo evento. Il Direttore Generale BTM, Luca Murazzano, al proposito ha dichiarato: “Siamo felici di partecipare a questa iniziativa che sottolinea l’importanza di prendersi cura della propria salute e del proprio benessere. Attraverso il nostro sostegno al Villaggio della Salute, vogliamo rafforzare il legame con la Comunità di Nichelino e offrire opportunità concrete per migliorare la qualità della vita dei nostri clienti e di tutti gli abitanti della nostra zona di operatività.”

In occasione dell’evento, infatti, tutti i nuovi clienti che si presenteranno entro il 30 novembre presso la filiale BTM di Nichelino, in via Torino 45, con il “Pass Salute” avranno la possibilità di aprire il conto corrente gratuito "Scelgo BTM". Inoltre i primi 100 nuovi correntisti avranno l'opportunità di sottoscrivere gratuitamente la polizza sanitaria Assicare, ottenendo una protezione aggiuntiva per il loro benessere.

Il Villaggio della Salute offrirà a tutti una serie di attività, tra cui:

· Area di Prevenzione e Promozione della salute: stand di consulenza sanitaria dedicati alla prevenzione primaria, secondaria e terziaria;

· Area di Assistenza e Cura: consulenze per visite specialistiche;

· Dimostrazioni di primo soccorso: educazione al pronto intervento in situazioni di emergenza, anche pediatrica.

La giornata inizierà con un risveglio muscolare e una camminata rigenerante (circa 5 km) nel suggestivo Parco di Caccia di Stupinigi, a cura di UISP che illustrerà ai partecipanti i molteplici benefici del movimento per il benessere psicofisico di ognuno di noi. Nel pomeriggio, rievocazioni storiche trasporteranno gli astanti indietro nel tempo, a dimostrazione di come cultura e storia possano arricchire la mente e la vita sociale.

In collaborazione con la Fondazione Ordine Mauriziano, tutti i partecipanti all’evento che presenteranno il Pass Salute all’ingresso del Villaggio potranno visitare la Palazzina di Caccia al prezzo ridotto di 5 euro.

Vi aspettiamo per una giornata all'insegna della salute, della cultura e del benessere!