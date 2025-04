Fratelli d'Italia Rivoli: "Approvata nostra mozione per riduzione dei cantieri della Metro"

Approvata mozione di Fratelli d'Italia in favore dei commercianti che prevede la riduzione dei cantieri della Metro.



"In attesa che arrivino i 24 milioni di euro mancanti per finire l'opera e che venga smantellato il cantiere di superficie (entro la fine di quest'anno) è da gennaio che chiediamo che si proceda comunque ad una riduzione dell'estensione dei cantieri della Metropolitana - hanno spiegato i Consiglieri comunali di Fratelli d'Italia Valerio Calosso, Vincenzo Vozzo e Federico Depetris - La nostra proposta, finalmente, è stata accolta con il voto unanime del Consiglio Comunale del 27 marzo."

"I tecnici del Comune di Rivoli, grazie alla nostra mozione, hanno ora espresso e formale mandato per studiare e valutare con i tecnici di Infra.To (ente che gestisce l'opera) la riduzione della superfice occupata dai cantieri - ha spiegato il Consigliere Federico Depetris relatore della mozione - Confidiamo che restringendo i cantieri le attività commerciali possano tornare a 'respirare' "

Lo scorso 22 marzo una delegazione di Fratelli d'Italia aveva eseguito un sopralluogo nella zona dei cantieri per confrontarsi con i commercianti.

" Abbiamo informato i commercianti - ha proseguito il Consigliere Federico Depetris che guidava la delegazione di Fratelli d'Italia - che la Regione Piemonte ha messo a disposizione 400 mila euro di aiuti. Nei prossimi giorni porteremo ai commercianti la buona notizia che si inizierà a lavorare anche per ridurre l'area dei cantieri"